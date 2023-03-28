影／台北市振興計畫後天宣布 蔣萬安：希望大家到台北消費

配合中央6000元普發現金政策，台北市政府推出振興計畫，民眾只要登錄4月1日至5月31日在北市店家單筆消費滿200元的發票，就可抽百萬現金或電動車等獎項，預計帶動30至35億元產值，3月30日將公布詳細規劃。

對此，台北市長蔣萬安今出席2023智慧城市展前受訪時表示，其實都已經規劃，安排3月30日有正式記者會，完整跟大家說明，其實最主要是大力振興經濟，特別在疫情後，配合中央發6000元現金的方案，希望大家都能來台北消費。

據了解，加碼活動會動用到上千萬二備金，也是蔣市府首次使用到二備金。蔣萬安回應，6000元加碼就是要振興經濟，帶動的不只是觀光旅遊、交通、住宿、商圈，而是要全面提升，這一定是非常值得做的，帶動整體消費，其實能夠幫助到台北市各個產業全面提升。