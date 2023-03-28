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新北愛心待用餐經費1300萬 侯友宜：供13萬人次溫飽

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市推動好日子愛心大平台待用餐，侯友宜今與連鎖餐飲業者簽合作備忘錄。記者張曼蘋／攝影
新北市推動好日子愛心大平台待用餐，侯友宜今與連鎖餐飲業者簽合作備忘錄。記者張曼蘋／攝影

新北市推動「好日子愛心大平台待用餐」，至今累計1501家加入。新北市長侯友宜今與加入的連鎖餐飲業者簽署合作備忘錄，並致贈感謝牌，侯表示，今年預計使用愛心大平台指定捐款1300萬元作待用餐，可供13萬人次溫飽。

新北市板橋區的美美自助餐老闆楊敏玲2年前加入計畫，她今到場分享經驗，表示當時有社工到店裡詢問意願，常有獨居長輩或單親媽媽取用待用餐，甚至有些人是將這個便當分成一日三餐食用，她就會主動多給份量，「在疫情最嚴重加入，不僅幫助到需要幫助的人，也意外讓生意也變好，算是某種互利。」

侯友宜表示，近年來受到疫情影響，新北推動愛心待用餐，去年起改由社福中心等單位發放餐券給需要的人，可憑餐券至合作店家兌換100元餐點，只是年初開始，萬物齊漲，民眾經濟負擔更是龐大，為了照顧到更多需要照顧的人，今年與鬍鬚張、八方雲集、三商餐飲及爭鮮等連鎖餐飲合作，這些品牌旗下連鎖門市共372家，都加入新北市待用餐行列，不僅增加有需求民眾取餐的近便性，也有更多元的選擇。

侯友宜強調，愛心大平台預計會用1300萬元作為待用餐費用，可以照顧到約13萬人次，這幾年貧富差距越來越大，只要在新北市的每一個人，都要全方位照顧到，愛心待用餐這項愛與善的循環，會持續推動下去。

社會局長張錦麗表示，新北市的待用餐計畫是由善心民眾及企業捐款響應，持續於eFOOOD平台提供待用餐店家資訊，開辦至今已有1501店家響應，全巿29區皆有店家，要讓民眾能就近取餐。

新北市今年與鬍鬚張、八方雲集、三商餐飲及爭鮮等連鎖餐飲合作，這些品牌旗下連鎖門市共372家，都加入新北市待用餐行列。記者張曼蘋／攝影
新北市今年與鬍鬚張、八方雲集、三商餐飲及爭鮮等連鎖餐飲合作，這些品牌旗下連鎖門市共372家，都加入新北市待用餐行列。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今出席新北好日子愛心大平台待用餐與連鎖餐飲簽合作備忘錄記者會。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今出席新北好日子愛心大平台待用餐與連鎖餐飲簽合作備忘錄記者會。記者張曼蘋／攝影

愛心 侯友宜

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