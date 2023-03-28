新北愛心待用餐經費1300萬 侯友宜：供13萬人次溫飽

新北市推動「好日子愛心大平台待用餐」，至今累計1501家加入。新北市長侯友宜今與加入的連鎖餐飲業者簽署合作備忘錄，並致贈感謝牌，侯表示，今年預計使用愛心大平台指定捐款1300萬元作待用餐，可供13萬人次溫飽。

新北市板橋區的美美自助餐老闆楊敏玲2年前加入計畫，她今到場分享經驗，表示當時有社工到店裡詢問意願，常有獨居長輩或單親媽媽取用待用餐，甚至有些人是將這個便當分成一日三餐食用，她就會主動多給份量，「在疫情最嚴重加入，不僅幫助到需要幫助的人，也意外讓生意也變好，算是某種互利。」

侯友宜表示，近年來受到疫情影響，新北推動愛心待用餐，去年起改由社福中心等單位發放餐券給需要的人，可憑餐券至合作店家兌換100元餐點，只是年初開始，萬物齊漲，民眾經濟負擔更是龐大，為了照顧到更多需要照顧的人，今年與鬍鬚張、八方雲集、三商餐飲及爭鮮等連鎖餐飲合作，這些品牌旗下連鎖門市共372家，都加入新北市待用餐行列，不僅增加有需求民眾取餐的近便性，也有更多元的選擇。

侯友宜強調，愛心大平台預計會用1300萬元作為待用餐費用，可以照顧到約13萬人次，這幾年貧富差距越來越大，只要在新北市的每一個人，都要全方位照顧到，愛心待用餐這項愛與善的循環，會持續推動下去。