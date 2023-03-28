蘆洲水湳溝惡臭難聞數十年 二期整治強化防洪並消異味

新北蘆洲水湳溝長期惡臭，引發在地居民不滿，新北水利局「蘆洲水湳溝排水改善暨環境優化工程」已開工，除增強護岸，也施作子溝、改良渠底、做綠美化及增設抽水機等，明年7月完工後，除強化該區防洪安全，環境美化也將提升。

新北市長侯友宜宣誓開發蘆南蘆北，推動銀河灣計畫，不過一旁的水湳溝卻仍惡臭難聞，引發居民討論。居民表示，在蘆北長行經附近，該流域已經惡臭好幾十年，水質又黑又臭，孳生蚊蟲，也人煙稀少，更成為治安死角，路過都相當不舒服，心也不安。

新北市議員李翁月娥指出，市府幾年前有做一期整治，但受限經費一直沒有完成二期，附近保新里不少居民會經過，對於髒亂都已忍受許久，這要新設抽水機及加強兩邊護岸，使流域變活水，才能改善環境，如今終於盼來開工，希望未來能成為親水空間。

水利局說明，水湳溝為蘆洲區重要排水幹道，集水面積約220公頃，因興建年代久遠，護岸破損老舊遭掏空，有防汛安全疑慮，且承載雨汙水，渠底逆坡流速不足致滋生惡臭，因此計畫改善工程，並已在2月中進場施作。

水利局長宋德仁指出，該案工程經費金額8400萬元，感謝中央營建署「前瞻基礎建設計畫」補助經費80%，其餘20%由地方政府自籌，改善水湳溝下游明渠之護岸，預計明年7月完成渠道環境整治工程。

宋德仁提到，在蘆洲已陸續完成「蘆洲排水幹線」、「鴨母港整治」等整治工程，這次改善水湳溝，主要針對下游左右岸高度達3至4米的護岸重新施作及改建，同時明渠段施作約720公尺子溝、渠底地質改良、綠美化工程及增設抽水機。