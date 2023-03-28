新莊潭底溝變紅色 環保局發現2家可疑廠商
新北市新莊潭底溝中下游近期遭民眾發現水都染成紅色，市府派員調查排水渠道、下水道內水流，並調閱監視器查找後，鎖定上游數間可疑廠商，環保局已採集廢水送實驗室化驗分析比對；另稽查人員進廠深度稽查時，發現肉品市場及染整廠等2業者有廢水處理設備故障或溢流等情形，皆依違反水污染防治法規定分別告發，最高可各處600萬元罰鍰，並要求限期改善。
環保局表示，有民眾在23日7時44分至社群媒體發文反應潭底溝變粉紅色，稽查人員主動掌握情資，於8時30分抵達，雖水色已無呈現紅色，仍兵分三路展開地毯式調查，一路與警方合作調閱監視器畫面，查找可疑污染起始河段及可疑人車。
環保局指出，他們一路與新莊區公所進行排水渠道與下水道追蹤，順流往上追查可能來源，鎖定污染源頭區域及可疑場廠，即進場深度稽查，釐清相關廢水處理設施是否正常；而第三路則往下游確認紅水流往何處，於紅水滯留處，進行採樣保全證據。
環保局說，經分析相關監視器畫面顯示污染源頭排放時間約為23日上午5時左右，地點位於樹林新莊交界附近河段，由於潭底溝沿岸住商工業混雜、潭底溝之排水渠道亦複雜交錯，且水污染事件稍縱即逝，大幅增加溯源查找難度。
環保局指出，市府共投入近百人力日夜接力查找，在搭配監視器畫面、水體流速、排水渠道與下水道狀況等綜合分析後，掌握變色源頭河段、縮小查緝範圍，於樹林新莊交界一肉品市場排放口外大排水溝，發現市場營業日清晨都會有周期性暗紅色水流出，稽查員隨即進場深度稽查，找到場內部分廢水處理設施故障，卻未採取應變改善措施，依水污染防治法第18條規定告發，最高可處600萬元罰鍰；同時於現場採集相關水樣送實驗室化驗分析，利用科學鑑定等方式確認與23日污染案的關聯性。
環保局表示，稽查員查找到污染河段周邊一染整廠近期使用紅色染料，其廢水顏色為暗紅色，且廢水處理生物槽溢流，可能與23日發現的污染有關，廠方表示老舊管線多已封管未用，但針對廢水處理設備溢流情形，稽查員依水污染防治法第14條第1項規定告發，最高可處600萬元罰鍰；對該廠所有管線稽查員亦同步釐清，只要非屬正常合法管線，將逐一要求拆除；另外同樣採集該染整廠廢水送實驗室鑑定與本次污染事件的關聯性。
為避免有漏網之魚，稽查員更運用管線探測及熱顯像儀等科學設備查找是否有其他廢水來源，24日中午發現1支可疑管線，惟其埋設於道路下方，且初步研判長度約有數百公尺，稽查員除採集該管線內水樣送驗外，將進一步依法封管。市府也將持續跨大追查，不放過任何可能的污染來源，倘查獲非法排放廢水情事，除依法告發外，也將要求廠商改善或提升處理設施量能，以避免污染情事再發生。
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