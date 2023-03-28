新莊潭底溝變紅色 環保局發現2家可疑廠商

新北市新莊潭底溝中下游近期遭民眾發現水都染成紅色，市府派員調查排水渠道、下水道內水流，並調閱監視器查找後，鎖定上游數間可疑廠商，環保局已採集廢水送實驗室化驗分析比對；另稽查人員進廠深度稽查時，發現肉品市場及染整廠等2業者有廢水處理設備故障或溢流等情形，皆依違反水污染防治法規定分別告發，最高可各處600萬元罰鍰，並要求限期改善。

環保局表示，有民眾在23日7時44分至社群媒體發文反應潭底溝變粉紅色，稽查人員主動掌握情資，於8時30分抵達，雖水色已無呈現紅色，仍兵分三路展開地毯式調查，一路與警方合作調閱監視器畫面，查找可疑污染起始河段及可疑人車。

環保局指出，他們一路與新莊區公所進行排水渠道與下水道追蹤，順流往上追查可能來源，鎖定污染源頭區域及可疑場廠，即進場深度稽查，釐清相關廢水處理設施是否正常；而第三路則往下游確認紅水流往何處，於紅水滯留處，進行採樣保全證據。

環保局說，經分析相關監視器畫面顯示污染源頭排放時間約為23日上午5時左右，地點位於樹林新莊交界附近河段，由於潭底溝沿岸住商工業混雜、潭底溝之排水渠道亦複雜交錯，且水污染事件稍縱即逝，大幅增加溯源查找難度。

環保局指出，市府共投入近百人力日夜接力查找，在搭配監視器畫面、水體流速、排水渠道與下水道狀況等綜合分析後，掌握變色源頭河段、縮小查緝範圍，於樹林新莊交界一肉品市場排放口外大排水溝，發現市場營業日清晨都會有周期性暗紅色水流出，稽查員隨即進場深度稽查，找到場內部分廢水處理設施故障，卻未採取應變改善措施，依水污染防治法第18條規定告發，最高可處600萬元罰鍰；同時於現場採集相關水樣送實驗室化驗分析，利用科學鑑定等方式確認與23日污染案的關聯性。

環保局表示，稽查員查找到污染河段周邊一染整廠近期使用紅色染料，其廢水顏色為暗紅色，且廢水處理生物槽溢流，可能與23日發現的污染有關，廠方表示老舊管線多已封管未用，但針對廢水處理設備溢流情形，稽查員依水污染防治法第14條第1項規定告發，最高可處600萬元罰鍰；對該廠所有管線稽查員亦同步釐清，只要非屬正常合法管線，將逐一要求拆除；另外同樣採集該染整廠廢水送實驗室鑑定與本次污染事件的關聯性。