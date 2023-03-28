女童遭公園不鏽鋼轉盤灼傷超心疼 新北急發文全面改善
日前天氣晴朗時，一名嬤嬤帶著一歲四月大女童到五股芳洲公園玩戶公園遊憩設施互動轉盤，不料該轉盤為不鏽鋼材質，經烈日烘烤溫度極高，女童不慎跌倒後導致手掌及小腿肚二度灼傷。新北市景觀處則立即發文29區公所及高灘處改善避免再發生類似狀況。
該名遭互動轉盤燙傷的小女童，經送診療後醫生判斷為淺二度灼傷。議員陳明義接獲陳情後表示，最快解決方式就是加上人工草皮，不增加經費又可以完整解決問題，小朋友如果打赤腳上去不但不會被灼傷而且還有緩衝的彈性，五股區公所也立即施工改善。
新北市景觀處對此表示，得知此事件後已立即發文給29區公所公園維管單位及高灘處，天氣逐漸炎熱，公園內金屬製設施均可能因高溫日曬造成燙傷疑慮，因此提醒公園維管單位注意表面高溫並加上提醒警語等。
景觀處說，維管單位可並視情況加設降溫設備，於金屬製滑梯管道上貼隔熱紙、遊具加設遮陰設施等，以免熱傷害。如三峽長福公園在滑梯上方加設遮陽設施，另新莊頭前也在沙坑上方加設遮陰設施，維護幼童遊戲安全。
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