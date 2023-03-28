掃墓祭祖別忘遺產繼承登記 新北地政專車進墓園宣導供諮詢

不少民眾在長輩離世之後，忘記遺產繼承登記，甚至有些根本不知道長輩有留遺產，新北地政局地政專車近期於坪林、石碇、萬里、金山、石門、三芝、八里、雙溪及貢寮等區域，提供多場繼承登記諮詢服務，並利用清明期間，前進各地墓園、墓地，加強宣導也方便民眾諮詢。

地政局地籍科長王珮榕說明，新北今年度逾期未辦理繼承登記不動產將自4月1日起至6月30日止，公告3個月，公告被繼承人計2195人、土地1萬1898筆、建物1009棟，依今年公告土地現值計算，土地總價值達243.9億餘元，若繼承人仍未辦理繼承登記，將由地政局列冊管理15年。

王珮榕呼籲，為確保自身權益，繼承人應盡速辦理繼承，未辦繼承列管之相關公告資訊，將張貼於新北市各地政事務所，以及土地所在地、被繼承人戶籍所在地之區公所和里辦公處，亦可至新北地政局網站（https://www.land.ntpc.gov.tw/ch/index.jsp）查詢。若有繼承登記問題，平日也可向各地政事務所服務中心詢問。

新北地政局長汪禮國表示，新北自2015年起啟動地政專車服務，發想來自早年鄉里穿梭大街小巷的賣菜車，廣播放送暖暖人情味及採買便利服務，每月在偏鄉的市民活動中心、宮廟、市場、公共托老中心等地巡迴，提供民眾諮詢、代收及代寄案件及辦理簡易地政業務。