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一勞永逸 台南柳營交流道聯絡道路底改善路平

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
聯絡台南柳營交流道的南316線北側路面採剛性路面工法，完成路平改善。圖 ／台南市政府提供
聯絡台南柳營交流道的南316線北側路面採剛性路面工法，完成路平改善。圖 ／台南市政府提供

國三台南柳營交流道主要聯絡道路南316線，長期路面支離破碎遭用路人詬病，經南市府爭取交通部前瞻經費近5000萬元，採剛性路面工法，上月完成北側車道路平改善，台南市長黃偉哲今上午也前往巡視，感謝工程人員辛苦。

南316線是柳營交流道通往柳營市區及柳營科工區主要聯絡道路，原為農路拓寬而成並於2011年通車；柳營交流道自2014年啟用迄今，每日南來北往重車輾壓，造成路面車轍及破損，經研判應為道路基底層承載力不足所致。

其中柳營科工區至市道165線長約2.1公里路段，路寬20公尺，南側車道已先於2018年完成路平改善，迄今路面使用狀況良好。

市府工務局去年爭取獲交通部公路總局前瞻計畫同意補助4846萬7000元，改善南316線(柳營科工區至市道165線)北側車道，同樣以剛性路面工法施工，上月已完成路平改善。

黃偉哲上午巡視感謝施工人員，他也說，為更便捷完善柳營科工區對外交通，南316線柳營科工區往西長約750公尺、寬10公尺道路將一併納入工程中改善完成，改善後南316線整條道路路面平坦順暢。

車道 黃偉哲

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