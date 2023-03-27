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北市42名優秀社工獲獎 有人疫情期間主動赴萬華支援

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
「112年度台北市優良社工人員表揚暨攝影展」活動，由台北市長蔣萬安出席頒獎表揚。圖／北市府提供
「112年度台北市優良社工人員表揚暨攝影展」活動，由台北市長蔣萬安出席頒獎表揚。圖／北市府提供

台北市政府社會局於112年3月27日舉辦「112年度台北市優良社工人員表揚暨攝影展」活動，由台北市長蔣萬安出席頒獎表揚42名優秀社工人員，其中包括有社工師在COVID-19疫情三級警戒時，主動支援萬華區個案服務的感人事蹟。

112年度以「社響希望」為主題，彰顯社工專業人員以「敲門聲」、「電話響」展現服務的專業使命與熱情，受助者更是因為那一聲「響」，感受到希望的來臨。主題的「社響」音同「設想」象徵社工專業人員總是處處為弱勢市民設想，並站在同一陣線。

台北市優良社工表揚分為「衝鋒陷陣」、「中流砥柱」、「樂在其中」、「堅持到底」及「承先啟後」5種獎項，展現不同實務年資的社工優良事蹟。

任職於台北市政府社會局松山社會福利中心社工師李佩怡獲得「中流砥柱獎」的殊榮，李佩怡在COVID-19疫情三級警戒時更主動支援萬華區個案服務，擔任派案工作以及支援送物資至染疫的獨居案家。

李佩怡表示，當時到萬華區支援兩周的時間，之所以主動前往萬華，她說，因為社工的職責就是協助弱勢，而疫情中弱勢受到更大的衝擊，尤其獨居長輩遇到居隔很可能無家屬可以支持，更需要社政協助。

另外，獲得「樂在其中獎」的社工師張智婷，服務於國泰醫療財團法人國泰綜合醫院，承辦器官捐贈、安寧及預立醫療諮商等業務，在 COVID-19疫情嚴峻期間，悉心安排志工疫苗接種，引領志工提供藥來速、愛心物資整理配送，為防疫工作盡心盡力。

而在社團法人中華育幼機構兒童關懷協會服務的社工專員李傳恩，此次獲得「衝鋒陷陣獎」，李傳恩曾有機會升任社工組長，卻願意投入協會「萬華兒少保護暨家庭處遇」挑戰性高的第一線服務，重新委身學習。

社會局長姚淑文表示，社工專業人員在社會福利服務中扮演關鍵角色，因為各項福利政策須透過社工人員有溫度地帶入弱勢市民的家中，社工人員更是整合跨域資源、落實在地社會安全網的重要推手。

蔣萬安表示，社工在工作上遇到言語和肢體的考驗，還有負面情緒的來襲，過去他在立法院也積極替社工爭取改善長期低薪流動率高等問題，因此許多個案是需要社工來替市府維護起社會安全網。

社工 疫情

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