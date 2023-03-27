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瑞芳瑞慶橋河岸緊急樓梯損壞 地方盼復原使用

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區吉安里瑞慶橋緊急樓梯腐蝕損壞，地方盼修復使用，以利緊急救災救護使用。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉安里瑞慶橋緊急樓梯腐蝕損壞，地方盼修復使用，以利緊急救災救護使用。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區吉安里瑞慶橋早期有一座緊急樓梯往河岸的，這幾年因為年久失修，後來這座樓梯就腐蝕損壞，地方一直爭取要復原但都沒有下文，地方也說，有緊急樓梯的話將來如有救災救護情事發生，將可以節省救援時間，希望有關單位可以審慎評估復原或是新施作的可行性。

吉安里里長謝永昌說，瑞慶橋頭基隆河右岸地勢較高，當時有做緊急救援用的鐵樓梯，先前還有進行防鏽，幾年後卻乏人問津，樓梯就應聲壞掉，各單位互推不願復原，但這幾年幾次基隆河救溺事件，就深深體會到沒有緊急樓梯下去，只會增加救援時間和難度，區公所目前還在評估中，將研議可行性。

民眾也紛紛表示，瑞慶橋往上游和下游約兩公里，都沒有任何緊急通道，如遇到基隆河救難事件，都只能等待吊車機具抵達才能救援行動，浪費掉不少寶貴時間，因此有一座緊急救災用樓梯，相信對救援是有幫助的。

基隆 瑞芳 吉安

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