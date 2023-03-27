書法班練基本功 汐止自強里里民勤學休身養性

汐止區自強里的書法班，從活動中心啟用後開課，已經將近兩年的時間，每位學員跟著老師寫書法，平時勤練基本功，過年到了辦理成果展，就是由學員們揮毫送春聯，學員們說好有成就感，透過寫書法也讓自己修身養性。

自強里長康金龍表示，主要是希望透過書法班，讓里民也能修身養性，值得一提的是教書法的江老師可以說是國寶級的，她很樂於來和大家分享，而學員們也都很有天分寫的很好，每一年春節都有揮毫送春聯，不但很有成就感，寫書法也很快樂。

汐止區自強里書法班每年都會舉辦成果展，除了牆面上佈置學員們的作品外，重點就是揮毫送春聯，每一年都吸引不少里民上門排隊索取，因為，有插畫的春聯，以及紅包袋上畫元寶等可愛圖案，都讓民眾愛不釋手，一點都不輸專業，不過，這可得靠平時勤練基本功，每個星期固定在自強市民活動中心上課，跟著老師學書法，學了二年的功夫，學員們字都寫的很好。

學員說小時候就喜歡書法，這已經好久沒拿毛筆，不過，在新的活動中心開幕後，知道有書法班，就馬上報名學習，學員說可以練字也能修身養性，以前上班都覺得步調很快很累，現在退休了，時間比較多，來寫書法很快樂。