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淡水巷口車多事故頻傳 地方盼設紅綠燈保安全

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區中山北路二段189巷與381巷的交叉十字路口車禍多，地方盼設紅綠燈保安全。 圖／觀天下有線電視提供
淡水區中山北路二段189巷與381巷的交叉十字路口車禍多，地方盼設紅綠燈保安全。 圖／觀天下有線電視提供

淡水區中山北路二段189巷與381巷的交叉十字路口，日前才發生一起汽車與機車相撞事故造成傷亡，對此崁頂里長吳庭岳邀集新北市交通局，警分局以及區公所還有附近社區代表進行會勘，希望評估能夠加裝紅綠燈號誌，降低這路口的事故發生與加強用路人的行車安全。

淡海新市鎮人口逐年增加，光是崁頂里就有兩萬人，尤其在行政中心附近人口相當集中，因此在中山北路二段381巷與189巷的交會路口，里長說，這裡過去因為巷道筆直，行經車輛車速都相當快，到了這個路口沒有減速，導致車禍事故頻傳，而在這之前，能做的標示，與警示閃燈都已經加裝，但還是有死亡事故發生，希望交通局評估能夠加裝紅綠燈號誌。

附近有許多的住宅社區大樓，每天經過的汽機車也非常多，過去也加請市府交通局加裝了黃色警示閃燈與爆閃燈，崁頂里長吳庭岳表示，新北市交通局在評估之後，會針對事故件數統計以及車流量評估來是否裝設紅綠燈號誌，當然裝設也會與幹道號誌進行連動設計，另外這附近也有幼兒園，車流量也是非常大，若評估核可的話以安全考量希望可以裝設紅綠燈號誌，可以有效的減低經過這裡路口車輛的速度，避免再有事故發生。

紅綠燈

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