金山金包里社區超暖心 善心人贈善款盼成後盾

金山區的金包里社區發展協會超暖心，有志工會定期關懷社區裡的獨居老人、弱勢家庭，甚至是新住民朋友，還會外出家訪為長輩量測血壓並且送上溫暖問候，因此來自新莊的善心人士看見社區的努力，捐贈加菜金給社區，希望能夠成為社區的後盾，讓社區能夠繼續給予獨老弱勢溫暖永不間斷。

金包里社區發展協會理事長王添旺說，真的很謝謝新莊雷法壇朱國誠先生，連續多年給予實質捐贈，讓社區可以關懷弱勢更無後顧之憂，因此也特別舉辦了捐贈儀式要來致謝，而社區的長輩、獨老、新住民與弱勢家戶，都因為社會的善心過得更好。

捐贈儀式上，民代助理與區公所承辦人員一起來共同見證，還有金包里社區關懷的新住民朋友也到場，由捐贈人新莊雷法壇朱國誠先生，致贈小點心以及實用的保溫袋，還有致贈社區加菜金八千元，希望金包里社區對於有需要協助的弱勢家戶送暖永不間斷。

新莊雷法壇朱國誠說，金包里社區的志工真的超暖心，定期就會換上志工制服，走訪社區裡的獨居長輩家中，給予生活物資以及量測血壓的服務，若是發現長輩身體有狀況也會隨即通報，總總的貼心舉動讓人感動，也希望透過自己的一點點支援能夠拋磚引玉，讓更多人關注金包里社區中弱勢族群的需求，要讓社區裡的獨老及弱勢都喜歡居住在這裡，感覺到幸福、有保障也好安心。