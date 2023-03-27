兒童節到礦山咚ㄘ咚ㄘ 黃金博物館推「植物打鐵王」

專屬孩子們的節日又到了！黃金博物館以金瓜石的聲音為主題，特別規劃「金瓜咚ㄘ咚ㄘ」兒童節系列活動，首推「植物打鐵王」主題體驗營隊，邀請民眾連假來館，用生動活潑的體驗，深入認識水金九礦業有趣的歷史文化。

黃金博物館館長謝文祥說，為了鼓勵民眾親近水金九地區豐富的歷史文化，今年兒童節系列活動，首推「植物打鐵王」主題體驗營隊。由在地植物達人導遊，並由大小朋友親手進行採集、拓染植物，DIY成藝術作品；活動將在4月4日、5日上午10點展開，須事先報名，共2梯次，每梯次15組(親子為一組、每組2人)，報名費每組300元。

兒童節系列活動還有「礦山日常之歌」，引領民眾體驗「四連棟」日治及台灣金屬礦業公司管理時期的採金生活樣貌，找尋藏在其中許多的礦山之聲；活動期間歡迎大小朋友在遊客中心領取學習單，將昔日礦山人居住日常產生的聲音紀錄下來，就可以到金屬工藝館兌換本山五坑限量造型便條紙1份。

此外，在4月3日下午邀請全臺唯一的新北市警察樂隊演出；波麗士大人擺脫繁忙勤務和嚴肅形象，化身為音樂好手，在昇平戲院為小朋友們帶來「礦山DoReMi」節目，一起歡慶愉快的兒童節。連假期間於在大地館也有「上學趣」微型展覽，介紹採金時期小朋友們上學的趣事喔。