新北今年開400小時免費課程 預計1萬人次體驗運動熱區

新北去年在12行政區開設運動熱區系列活動，超過7500人次參與。今年體育處再增3個行政區，辦理400小時運動課程，預計超過1萬人次來免費體驗運動或講座。除開設熱門課程，如跑步、舞蹈，還有「金牌選手限定課」，首場4月8日將由三屆奧運國手跨欄王子陳傑，分享賽事與訓練經驗、運動技巧。

新北體育處規畫運動熱區系列活動，去年在12個行政區，舉辦免費運動課程，今年再增三峽、鶯歌及淡水等3個行政區，預計逾1萬人次參加。課程除跑步、舞蹈課程外，也有新興運動，如花式跳繩、旋風球、帶式橄欖球、藤球、木球等。

體育處說，今年也為樂齡、身障、女性及親子推出專屬課程，比如排舞、撞球、健康體適能、身障朋友專屬的輪椅地壺球、輪椅網球、飛盤等；女性也可選擇拳擊有氧、ZUMBA綜合有氧、專屬跑班；親子課程則規畫兒童體適能、兒童田徑、網球、足球、籃球等課程。

此外，體育處也邀請知名選手開設「金牌選手限定課」，與市民分享賽事與訓練經驗、運動技巧。首場將在4月8日舉辦，由三屆奧運國手跨欄王子陳傑（台灣400公尺、400公尺接力全國紀錄保持人）分享，民眾可上網報名。