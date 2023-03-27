新北第7屆災害防救專家諮詢委員會 列入大屯山防災應變計畫

新北市政府下午2時於新北市應變中心召開第7屆災害防救專家諮詢委員會，會中包含颱洪、地震、公安、災害防救體系、資訊等5個組別，共計35名委員，由各界推薦在災害防救領域上有卓越貢獻的專家、學者，齊聚新北針對災害防救工作提供專業建議及科技防災諮詢，市長侯友宜親自頒授聘書。

新北市災害防救專家諮詢委員會自2011年成立迄今已邁向第7屆（2年為1屆），在歷次委員的專業指導下，新北市連續10年榮獲「行政院災害防救業務訪評」6都第1名。

另新北市府建置的「全災型智慧化指揮監控平台（EDP）」也陸續榮獲2022年度「亞洲企業商會」之創新服務獎項、國家地理資訊協會「金圖獎」等殊榮，國家災害防救科技中心也分享災害情資系統，提供氣象、颱洪等相關資訊，運用在新北市「全災型智慧化指揮監控平台（EDP）」及「災害應變資訊系統（EMIS）」上，加速新北市在各項災害決策的處理及應變效能，未來將繼續緊密合作。

此次以「精進本市坡地災害防減災工作」及「因應大屯火山群火山災害防救應變」為主題，特別邀請國家災害防救科技中心蘇文瑞委員進行「多維度時空情資與數位孿生技術於防災應用」專題分享，探討如何將多維度時空情資及數位孿生技術實際運用於防災工作，以科技技術提升災害防救效能。

工務局、農業局也分享新北市坡地智能防災管理及水保審查與坡地防災強化作為；消防局針對大屯火山群火山災害防救應變計畫進行探討，以增進災前預防及整備相關措施。