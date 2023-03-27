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隔空尬舞坦言豁出去 蔣萬安：可以當免費工讀生應援

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
蔣萬安今出席112年度台北市優良社工人員表揚活動。記者潘才鉉／攝影
蔣萬安今出席112年度台北市優良社工人員表揚活動。記者潘才鉉／攝影

台北市長蔣萬安昨天出席小巨蛋全國大專盃男子籃球賽冠軍戰，幫政大學弟加油打氣，沒想到蔣萬安舞力全開，引發討論。他今更笑稱，如果未來應援團有需要的話，「可以免費當個工讀生表演一段。」

昨天主辦單位特別邀蔣萬安與女模特兒陳詠芯隔空尬舞，沒想到蔣萬安舞力全開，不僅超陶醉地扭腰擺臀、還大秀騎馬舞、360度轉身跳，整個嗨翻，讓坐在一場的台北市議會議長戴錫欽也看傻眼。

蔣萬安今出席112年度台北市優良社工人員表揚活動再被問及此事，他說，昨天看球本來就是很歡樂很熱血的事情，所以他完全融入在比賽當中，尤其他的母校政大籃球隊完成三連霸，「我就完全豁出去。」

至於媒體追問是否今天現場再來跳一段，蔣萬安驚訝表示，「現場跳一段嗎？哈哈哈，謝謝，不要吧。」不過他笑稱，如果未來應援團有需要的話，「可以免費當個工讀生表演一段。」

蔣萬安 政大

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