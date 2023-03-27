三峽北大停二停車場BOT案利潤低流標2次 是否再招標新北評估中

新北三峽北大特區發展快速，市府規畫將區內北大停二停車場，以BOT方式招商，讓平面停車場轉為由休閒複合式商場，日前第2次招標，因無人投標而流標。新北市經發局表示，因公益空間回饋、大型商業受限等因素，未能脫標，後續將檢討招商條件，再評估是否要招標。

北大停二原為都市計畫停車場用地，面積約1875坪，鄰近三峽麥仔園、樹林柑園，地方發展快速且日漸成熟。市府為讓現行平面停車場改為休閒複合式商場，採BOT模式招商，營運期為50年，並規定得標廠商須回饋6.5％公益空間。

經發局去年首次招商失利後，今年2月新增投資人可收取「共通性管理費用」規定，盼提高投標意願，但廠商還需支付開發權利金、營運權利金和租金，加上公益空間無法盈利，廠商評估回收利潤太低，最後無人投標而流標。

經發局說，考量原物料上漲、缺工及缺料影響，加上建築成本提高，雖然第2次招商時，已增列「共通性管理費用」規定，以降低廠商成本，但仍因公益空間回饋、大型商業受限等因素，尚未能脫標，後續將檢討招商條件，再評估是否要招標。

議員林銘仁說，北大特區人口發展快，有托老、托育需求，地方當然會期望公益空間多一點。雖然廠商因利潤不高，導致無人投標，但市府不能只想著要賺錢，而減少公益空間，應思考市府也可以出部分資金來興建。

議員林金結則說，廠商都會去計算，會不會回收才會投標，市府若限制太多，會造成無人投標。像是萬大樹林線CQ890標也流標好幾次，增加數十億的預算，去年才標出去。林認為，市府應體察民意，看地方需求是什麼再來做事。