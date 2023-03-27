快訊

中市大智國小學童集體「上吐下瀉」330人請假 校方這麼說

北市少年警察隊兩線三星警官撞車 頭部受創送醫不治

影／狒狒「落網」18天大奔逃畫下句點 最後將送這處安置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三峽北大停二停車場BOT案利潤低流標2次 是否再招標新北評估中

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市府規畫將區內北大停二停車場，以BOT方式招商，讓平面停車場轉為由休閒複合式商場。現況圖／新北經發局提供
新北市府規畫將區內北大停二停車場，以BOT方式招商，讓平面停車場轉為由休閒複合式商場。現況圖／新北經發局提供

新北三峽北大特區發展快速，市府規畫將區內北大停二停車場，以BOT方式招商，讓平面停車場轉為由休閒複合式商場，日前第2次招標，因無人投標而流標。新北市經發局表示，因公益空間回饋、大型商業受限等因素，未能脫標，後續將檢討招商條件，再評估是否要招標。

北大停二原為都市計畫停車場用地，面積約1875坪，鄰近三峽麥仔園、樹林柑園，地方發展快速且日漸成熟。市府為讓現行平面停車場改為休閒複合式商場，採BOT模式招商，營運期為50年，並規定得標廠商須回饋6.5％公益空間。

經發局去年首次招商失利後，今年2月新增投資人可收取「共通性管理費用」規定，盼提高投標意願，但廠商還需支付開發權利金、營運權利金和租金，加上公益空間無法盈利，廠商評估回收利潤太低，最後無人投標而流標。

經發局說，考量原物料上漲、缺工及缺料影響，加上建築成本提高，雖然第2次招商時，已增列「共通性管理費用」規定，以降低廠商成本，但仍因公益空間回饋、大型商業受限等因素，尚未能脫標，後續將檢討招商條件，再評估是否要招標。

議員林銘仁說，北大特區人口發展快，有托老、托育需求，地方當然會期望公益空間多一點。雖然廠商因利潤不高，導致無人投標，但市府不能只想著要賺錢，而減少公益空間，應思考市府也可以出部分資金來興建。

議員林金結則說，廠商都會去計算，會不會回收才會投標，市府若限制太多，會造成無人投標。像是萬大樹林線CQ890標也流標好幾次，增加數十億的預算，去年才標出去。林認為，市府應體察民意，看地方需求是什麼再來做事。

停車場 議員

延伸閱讀

新北校園廣告人徵件起跑 首獎會登上捷運燈箱

獨／搶攻北台青年選票？ 新北青年局將首簽跨域合作MOU

計程車司機之福 新北加倍健檢補助名額至3200人

助土耳其重建 新北議員林金結找企業捐5萬雙襪子

相關新聞

隔空尬舞坦言豁出去 蔣萬安：可以當免費工讀生應援

台北市長蔣萬安昨天出席小巨蛋全國大專盃男子籃球賽冠軍戰，幫政大學弟加油打氣，沒想到蔣萬安舞力全開，引發討論。他今更笑稱，...

三峽北大停二停車場BOT案利潤低流標2次 是否再招標新北評估中

新北三峽北大特區發展快速，市府規畫將區內北大停二停車場，以BOT方式招商，讓平面停車場轉為由休閒複合式商場，日前第2次招...

獨／搶攻北台青年選票？ 新北青年局將首簽跨域合作MOU

新北市長侯友宜近來力推「基北北桃合作平台」，被認為是在布局2024，現在其任內新增的青年局，也將於本周青年節與基隆及桃園...

計程車司機之福 新北加倍健檢補助名額至3200人

新北市計程車司機共有2.2萬名，交通局今年擴大補助計程車駕駛優惠健康檢查，補助名額從以往的1600人加倍至3200人，凡...

兒童連假親子出遊 新北推上山下海多條路線賞水舞、綠石槽

兒童連假即將到來，不少家庭都會帶孩童出遊，新北觀旅局表示，東北角海景及大新店地區一帶都有不少之名美景及旅遊體驗，尤其碧潭...

舊深坑分駐所修復為「深坑廳」 年底完工還將結合青創

位於新北深坑的舊深坑分駐所園區經整治成廣場後，成為老街新地標，廣受好評，原廳舍活化今也動工。新北城鄉局表示，內部空間將改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦