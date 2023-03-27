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獨／搶攻北台青年選票？ 新北青年局將首簽跨域合作MOU

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
寶高智慧產業園區數位基地將是首波開放青創空間跨區共享的試點。圖／新北青年局提供
寶高智慧產業園區數位基地將是首波開放青創空間跨區共享的試點。圖／新北青年局提供

新北市長侯友宜近來力推「基北北桃合作平台」，被認為是在布局2024，現在其任內新增的青年局，也將於本周青年節與基隆及桃園共簽跨域合作MOU，而這也是新北青年局發起並簽署的首個MOU，未來三市將能共享青創資源。

北基桃成共同生活圈，不少青年都是跨區就業，甚至跨區創業，但不少青年為此舟車勞頓，團隊也難以找到一個適合點方便大家討論。新北在地青年表示，新北不少青創基地還是聚集以板橋為核心的都會區，但自己團隊位於汐止，反而還離基隆較近，這也減少使用青創空間的意願。

青年局創業資源科長江奇叡表示，新北青年局近期觀察到許多國際的青創公司打造共享辦公室，且可以跨國、跨城市共用，因為很多新創團隊其實需要跨國移動，因此想到台灣內部也可以如此嘗試，就找了桃園及基隆討論青創空間共用的規畫。

江奇叡說明，很多青創團隊尤其需要的是城市間的行動空間，而過去北部城市青創團隊之間無論在資源或交流等各方面都較少，那既然地方政府都有這樣的空間，就應該分享來擴大。未來新北、基隆及桃園，團隊要到任一城市都能使用當地的青創空間。

江奇叡表示，這次合作是由新北發起，初期會以新店寶高智慧產業園區的數位基地、新北創力坊兩做試點，基隆及桃園也都會再各開放一個點，青創團隊只要兩天前預約，即可使用空間；接下來會慢慢觀察使用情況，看哪邊還要做調整，再來開放更多。

青年局長錢念群表示，當初發想是北北基桃為一日生活圈，移動上很方便，合作是理所當然，自己過去就一直很想做城市間資源整合，在青創圈及青年工作事務領域中，過去就與基隆及桃園兩青年事務局處首長認識並合作，很都很想共推青年事務，所以彼此知道彼此狀態，推展速度也相當快，預計329青年節當天三城市將簽署「基隆市／新北市／桃園市創業空間共享平台合作備忘錄（MOU）」。

新北創力坊將是首波開放青創空間跨區共享的試點。圖／新北青年局提供
新北創力坊將是首波開放青創空間跨區共享的試點。圖／新北青年局提供
基隆市、新北市、桃園市將於青年節共簽創業空間共享平台合作備忘錄。圖／新北青年局提供
基隆市、新北市、桃園市將於青年節共簽創業空間共享平台合作備忘錄。圖／新北青年局提供

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