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計程車司機之福 新北加倍健檢補助名額至3200人

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局今年擴大補助計程車駕駛優惠健康檢查，補助名額從以往的1600人加倍至3200人。圖／新北市交通局提供
新北市交通局今年擴大補助計程車駕駛優惠健康檢查，補助名額從以往的1600人加倍至3200人。圖／新北市交通局提供

新北市計程車司機共有2.2萬名，交通局今年擴大補助計程車駕駛優惠健康檢查，補助名額從以往的1600人加倍至3200人，凡近2年未曾報名參加健檢或60歲以上的運將，費用全額補助；曾參加者且59歲以下則補助半額，運將眷屬還可享有同等健檢2900元優惠價。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市計程車運將人數眾多，而從往年健檢結果來看，以腰圍、腰脊椎X光及體脂肪等3項異常比例為前三名。

林詩欽指出，小黃運將生活作息不正常，加上工作時間長，尤其近年在疫情期間堅守公共運輸防疫前線，身心倍受壓力，健康問題不容輕忽，因此為照顧更多運將朋友的健康，今年健檢活動擴大辦理，補助名額加倍至3200人。

林詩欽表示，市府今年委託新北市立聯合醫院、新泰綜合醫院、永和耕莘醫院等3家醫院辦理計程車運將健檢；為鼓勵計程車運將參加健檢，新北聯醫比照去年增加心血管疾病風險指數總膽固醇和高密度膽固醇比值（TC/HDLratio）、胰臟澱粉酶檢驗Amylase檢驗，永和耕莘醫院提供eGFR腎絲球過濾率、心血管疾病風險指數、超音波骨質密度（腳跟）檢查，且3家醫院檢驗後首次回診均免掛號費的優惠。

交通局表示，只要是設籍新北市、領有職業駕照及各縣市政府核發的有效計程車駕駛人執業登記證的運將，都可以在3月29日開始向上述3家醫院或新北市計程車公（工）會、計程車司機服務中心電話或現場報名；為審核資格及安排健檢事宜，報名至少14天後再由醫院依預約狀況與運將確認預約健檢日期，醫院會在檢查後3週內完成健檢報告，且提供一次免費回診諮詢服務，時間至10月31日。

運將 健檢

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