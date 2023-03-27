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北市推月子餐認證標章 確保食品具衛生水準

中央社／ 台北27日電

台北市衛生局今天宣布，為了確保月子餐供餐流程的衛生、安全及品質，將要求業者申請餐飲衛生管理分級評核認證標章，不依規定申請者將處最高新台幣10萬元罰緩。

北市衛生局長陳彥元在記者會上表示，有鑒於近年來產後照護服務需求與日俱增，已與業者達成共識，依「台北市食品安全自治條例」第11條公告，設有月子餐製備場所的產後護理機構、醫療機構應申請餐飲衛生認證標章。

陳彥元指出，這項政策希望輔導月子餐供應業者都能具備食品安全自主管理能力，確保食品製作流程的衛生、安全及品質，讓年輕人育兒沒有後顧之憂。

衛生局說明，月子餐業者的評核包含人員衛生管理、製程品質管理、原物料管理、設備器具清潔、建築設施管理5大項目，經專家學者組成的小組實地輔導後，通過評核者會拿到「優」或「良」標章。

衛生局指出，此標章效期為2年，屆期須再進行追蹤評核，以確保業者餐飲製備衛生維持在一定水準以上，且若未依規定申請認證標章，將命限期改善，屆期未改善者處3萬元至10萬元罰鍰，並得按次處罰至改善為止。

衛生局表示，輔導申請認證作業將分批、分眾進行，評核結果則會連同先前已公告應申請認證的14類業者一同公布於台北市食藥粧網路地圖網站。

食品藥物管理科長陳怡婷會後受訪補充，依照過去經驗，約僅3分之1業者能獲得認證標章，月子餐業者輔導作業將是今年上半年重點推動項目。

衛生局 北市 食品安全 坐月子

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