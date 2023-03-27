助土耳其重建 新北議員林金結找企業捐5萬雙襪子

中國國民黨籍新北市議員林金結攜手企業等今天捐贈5萬雙台灣製襪子給土耳其，協助土耳其強震災後重建。駐台北土耳其貿易辦事處秘書官振孝表示，感謝台灣各界愛心。

林金結服務處今天發布新聞稿指出，林金結攜手土城獅子會、土城區婦女會、土城區里長聯誼會長張俊隆與台灣房屋金華家族等捐贈5萬雙台灣製襪子給土耳其，由官振孝代表接受。

新聞稿中，林金結說，台灣過去發生921大地震時也收到各國援助，他對此感念在心，這次土耳其發生強震，他在第一時間就募集100箱物資送往土耳其。

他表示，這次再與土城地區企業、社團發揮愛心，這5萬雙襪子將在土耳其代表處安排下直送基隆海運倉儲區，再由長榮海運協助與其它民生物資一同運往土耳其，協助土耳其災後重建。

新聞稿中，官振孝指出，感謝台灣各界對土耳其援助，也感謝林金結率各企業社及社團捐助物資，先前捐贈的首批100箱物資已在第一時間經空運抵達土耳其，這5萬雙襪子會透過海運與其它物資一同運送，感謝台灣各界愛心。