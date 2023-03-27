快訊

產地調蛋喊出驚天價2400元 中盤缺蛋撐不住「已現倒閉潮」

遺產過了十幾年都繼承不了！因大伯嫌不夠 律師提「3種解決方式」

配戴「非原廠錶帶」有危險？蘋果新專利展示對Apple Watch管得更嚴了

助土耳其重建 新北議員林金結找企業捐5萬雙襪子

中央社／ 新北27日電

中國國民黨籍新北市議員林金結攜手企業等今天捐贈5萬雙台灣製襪子給土耳其，協助土耳其強震災後重建。駐台北土耳其貿易辦事處秘書官振孝表示，感謝台灣各界愛心。

林金結服務處今天發布新聞稿指出，林金結攜手土城獅子會、土城區婦女會、土城區里長聯誼會長張俊隆與台灣房屋金華家族等捐贈5萬雙台灣製襪子給土耳其，由官振孝代表接受。

新聞稿中，林金結說，台灣過去發生921大地震時也收到各國援助，他對此感念在心，這次土耳其發生強震，他在第一時間就募集100箱物資送往土耳其。

他表示，這次再與土城地區企業、社團發揮愛心，這5萬雙襪子將在土耳其代表處安排下直送基隆海運倉儲區，再由長榮海運協助與其它民生物資一同運往土耳其，協助土耳其災後重建。

新聞稿中，官振孝指出，感謝台灣各界對土耳其援助，也感謝林金結率各企業社及社團捐助物資，先前捐贈的首批100箱物資已在第一時間經空運抵達土耳其，這5萬雙襪子會透過海運與其它物資一同運送，感謝台灣各界愛心。

土耳其 林金結

延伸閱讀

藍議員林金結開第一槍 表態希望藍營徵召最強母雞侯友宜

藍營總統提名定調採徵召！ 前郭家軍曝：郭台銘還有機會

受陳樹菊感動 新北議員林金結今再捐款達453萬

挺侯友宜批朱立倫！選策會爭議藍營炸鍋 基層到中央都罵翻

相關新聞

政大UBA三連霸！學長蔣萬安超解放尬舞正妹 綠酸該維持形象

台北市長蔣萬安昨天出席小巨蛋全國大專盃男子籃球賽冠軍戰，幫政大學弟加油打氣，主辦單位特別邀蔣萬安與另一隊代表在觀眾席上尬...

獨／搶攻北台青年選票？ 新北青年局將首簽跨域合作MOU

新北市長侯友宜近來力推「基北北桃合作平台」，被認為是在布局2024，現在其任內新增的青年局，也將於本周青年節與基隆及桃園...

計程車司機之福 新北加倍健檢補助名額至3200人

新北市計程車司機共有2.2萬名，交通局今年擴大補助計程車駕駛優惠健康檢查，補助名額從以往的1600人加倍至3200人，凡...

兒童連假親子出遊 新北推上山下海多條路線賞水舞、綠石槽

兒童連假即將到來，不少家庭都會帶孩童出遊，新北觀旅局表示，東北角海景及大新店地區一帶都有不少之名美景及旅遊體驗，尤其碧潭...

舊深坑分駐所修復為「深坑廳」 年底完工還將結合青創

位於新北深坑的舊深坑分駐所園區經整治成廣場後，成為老街新地標，廣受好評，原廳舍活化今也動工。新北城鄉局表示，內部空間將改...

史上最年輕北市動物園長 諶亦聰盼讓世界看到台灣

台北市立動物園長諶亦聰今天宣誓就職，39歲的她成為北市動物園史上最年輕園長。她期盼動物園不僅要成為台北的象徵，還要成為亞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦