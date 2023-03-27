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「小潘鳳梨酥」傳缺蛋減產 老闆否認：利潤已少一成

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
小潘蛋糕坊老闆潘明貴說，雞蛋進貨量穩定，產量不受影響，但確實受缺蛋影響致成本增加，利潤約少一成。本報資料照
小潘蛋糕坊老闆潘明貴說，雞蛋進貨量穩定，產量不受影響，但確實受缺蛋影響致成本增加，利潤約少一成。本報資料照

新北市板橋小潘蛋糕坊以鳳梨酥聞名，近期因國內雞蛋缺貨，傳出小潘蛋糕坊鳳梨酥恐減產。對此，小潘蛋糕坊老闆潘明貴說，雞蛋進貨量穩定，產量不受影響，但確實受缺蛋影響致成本增加，利潤約少一成。潘說，錢少賺一點沒關係，畢竟蛋價不會一直這麼高，但商品一但漲價就回不去了，目前不會調漲價格。

知名鳳梨酥店小潘蛋糕坊，每到節日排隊人龍總是看不到盡頭。今年過年後才因原物料漲價，調整部分蛋糕類售價，近期國內雞蛋荒，傳出小潘蛋糕坊鳳梨酥恐減產。

小潘蛋糕坊老闆潘明貴說，鳳梨酥平常日銷量13萬至14萬顆、假日可達30萬，蛋糕銷量則約1000多條。但因為蛋價格從一箱700元漲至1500元，導致成本從20幾萬變成30萬，利潤原本4成，因雞蛋成本上漲少一成，不過雞蛋進貨量穩定，店內商品產量不受影響。

至於是否調漲鳳梨酥價格，潘明貴說，錢少賺一點沒關係，畢竟蛋價不會一直這麼高，但商品一但漲價就回不去了，因此目前不會調漲價格。

新北市板橋小潘蛋糕坊以鳳梨酥聞名。圖／小潘蛋糕坊提供
新北市板橋小潘蛋糕坊以鳳梨酥聞名。圖／小潘蛋糕坊提供

鳳梨酥 雞蛋

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