「小潘鳳梨酥」傳缺蛋減產 老闆否認：利潤已少一成

新北市板橋小潘蛋糕坊以鳳梨酥聞名，近期因國內雞蛋缺貨，傳出小潘蛋糕坊鳳梨酥恐減產。對此，小潘蛋糕坊老闆潘明貴說，雞蛋進貨量穩定，產量不受影響，但確實受缺蛋影響致成本增加，利潤約少一成。潘說，錢少賺一點沒關係，畢竟蛋價不會一直這麼高，但商品一但漲價就回不去了，目前不會調漲價格。

知名鳳梨酥店小潘蛋糕坊，每到節日排隊人龍總是看不到盡頭。今年過年後才因原物料漲價，調整部分蛋糕類售價，近期國內雞蛋荒，傳出小潘蛋糕坊鳳梨酥恐減產。

小潘蛋糕坊老闆潘明貴說，鳳梨酥平常日銷量13萬至14萬顆、假日可達30萬，蛋糕銷量則約1000多條。但因為蛋價格從一箱700元漲至1500元，導致成本從20幾萬變成30萬，利潤原本4成，因雞蛋成本上漲少一成，不過雞蛋進貨量穩定，店內商品產量不受影響。