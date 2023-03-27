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兒童連假親子出遊 新北推上山下海多條路線賞水舞、綠石槽

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
老梅綠石槽也已進入最翠綠的季節，是到東北角必訪的季節限定美景。圖／新北觀旅局提供
老梅綠石槽也已進入最翠綠的季節，是到東北角必訪的季節限定美景。圖／新北觀旅局提供

兒童連假即將到來，不少家庭都會帶孩童出遊，新北觀旅局表示，東北角海景及大新店地區一帶都有不少之名美景及旅遊體驗，尤其碧潭山水及老街，當地31日就將啟動「2023碧潭水舞」，適合全家大小出遊。

觀旅局指出，「2023碧潭水舞」將於31日晚間6點半正式啟動，當天至5月28日每晚6點30分至8點30分，每半小時演出一次，8點45分為最後一場展演，展期間也會分別預計在4月17日和5月7日兩次水舞曲目換新，同時在5月7日當天也會施放煙火。

鄰近碧潭風景區的老街，尤以光明街是早期新店最繁華的區域，有許多老店和隱藏版美食；喜歡邊悠閒享用異國美食邊欣賞水舞的民眾，則是推薦碧潭美食街，多家餐廳任君選擇。另外，喜歡自然生態之旅的民眾，則推薦前往位於碧潭吊橋西岸的「和美山步道」，是一條適合闔家大小健行的親山步道，每年約4月至5月間更是賞螢的好去處。

觀旅局表示，往台灣東北角海岸走，可欣賞「國境之東」三貂角燈塔及美麗的海岸景觀，此刻的老梅綠石槽也已進入最翠綠的季節；三月開始進入石花菜盛產期，也是台灣極東漁村馬崗最「退潮流」的海女體驗季節。

觀旅局提到，深坑、石碇及平溪也是出遊好選擇，像深坑老街豆腐料理、石碇山林溪流與小鎮風情、平溪的天燈文化和著名街景等，只要搭一趟台灣好行—木柵平溪線（795號公車）就能一次玩遍。

觀旅局長楊宗珉表示，為推廣綠色旅遊觀光休閒風潮，29日還將與多家旅行業者合作販售「穿越淡蘭—悠遊深石平｣套票遊程，包含「淡蘭茶道行旅包｣、「淡蘭民道行旅包｣、「深坑行旅包｣、「石碇行旅包｣、「平溪行旅包｣與「淡蘭隨行包｣共6款，方面民眾選擇及購買旅遊。

三月開始進入石花菜盛產期，也是台灣極東漁村馬崗最「退潮流」的海女體驗季節。圖／新北觀旅局提供
三月開始進入石花菜盛產期，也是台灣極東漁村馬崗最「退潮流」的海女體驗季節。圖／新北觀旅局提供
2023碧潭水舞將於3月31日正式展演。圖為2022碧潭水舞資料照。圖／新北觀旅局提供
2023碧潭水舞將於3月31日正式展演。圖為2022碧潭水舞資料照。圖／新北觀旅局提供

碧潭 平溪 深坑

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