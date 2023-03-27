舊深坑分駐所修復為「深坑廳」 年底完工還將結合青創

位於新北深坑的舊深坑分駐所園區經整治成廣場後，成為老街新地標，廣受好評，原廳舍活化今也動工。新北城鄉局表示，內部空間將改造成多功能交誼空間及工作坊，預計今年年底完工，未來還將媒合青創資源，增加使用彈性，啟用後有助於活絡老街的觀光發展。

位於新北市深坑老街的舊深坑分駐所空間過去閒置，市府於前兩年拆除前棟建物，打造成休憩廣場，吸引不少逛街民眾前往。不過後棟建物僅以帆布展現「老深坑廳」意象；不少民眾表示，希望也能趕緊再做有效利用，不然空著也相當可惜。

新北市府表示，已經協調跨局處合作，推動「舊深坑分駐所空間活化」，並於今日開工，外觀將參考原「深坑廳廳舍」樣貌做修復，內部空間將改造成多功能交誼空間及工作坊。

城鄉局說明，舊深坑分駐所原有前、後棟，分別為分駐所和深坑區戶政事務所的所在地，兩單位於107年搬遷至新式共構大樓後，市府決定活化空間，拆除前棟建物，並於前年啟用約60坪大的廣場；今年則是修復後棟建物，打造新觀光景點。

城鄉局長黃國峰表示，舊深坑分駐所外觀規畫將參考原「深坑廳廳舍」樣貌做修復，找回分駐所原有的樣貌；內部空間將改造成多功能交誼空間及工作坊。未來場域開放後，搭配新北青年局媒合周邊大專院校及地方資源挹注青創資源，增加空間使用的彈性。

深坑里長黃建強表示，市長侯友宜日前到深坑時，他就特地向侯提改建深坑廳舍，並也得到允諾，如今看到完成廣場，並接著整建廳舍，相信會是深坑老街之後新的亮點。