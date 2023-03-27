快訊

高雄露營罰跪風波再踢爆 委外輔導員遭校方甩鍋「下跪」認錯

還在逃！狒狒若被逮 林務局可能送牠到「這兩處」

拳擊／性別生化指數異常痛失獎牌 林郁婷非唯一「受害者」

舊深坑分駐所修復為「深坑廳」 年底完工還將結合青創

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「舊深坑分駐所」外觀修復模擬圖。圖／深坑區公所提供
「舊深坑分駐所」外觀修復模擬圖。圖／深坑區公所提供

位於新北深坑的舊深坑分駐所園區經整治成廣場後，成為老街新地標，廣受好評，原廳舍活化今也動工。新北城鄉局表示，內部空間將改造成多功能交誼空間及工作坊，預計今年年底完工，未來還將媒合青創資源，增加使用彈性，啟用後有助於活絡老街的觀光發展。

位於新北市深坑老街的舊深坑分駐所空間過去閒置，市府於前兩年拆除前棟建物，打造成休憩廣場，吸引不少逛街民眾前往。不過後棟建物僅以帆布展現「老深坑廳」意象；不少民眾表示，希望也能趕緊再做有效利用，不然空著也相當可惜。

新北市府表示，已經協調跨局處合作，推動「舊深坑分駐所空間活化」，並於今日開工，外觀將參考原「深坑廳廳舍」樣貌做修復，內部空間將改造成多功能交誼空間及工作坊。

城鄉局說明，舊深坑分駐所原有前、後棟，分別為分駐所和深坑區戶政事務所的所在地，兩單位於107年搬遷至新式共構大樓後，市府決定活化空間，拆除前棟建物，並於前年啟用約60坪大的廣場；今年則是修復後棟建物，打造新觀光景點。

城鄉局長黃國峰表示，舊深坑分駐所外觀規畫將參考原「深坑廳廳舍」樣貌做修復，找回分駐所原有的樣貌；內部空間將改造成多功能交誼空間及工作坊。未來場域開放後，搭配新北青年局媒合周邊大專院校及地方資源挹注青創資源，增加空間使用的彈性。

深坑里長黃建強表示，市長侯友宜日前到深坑時，他就特地向侯提改建深坑廳舍，並也得到允諾，如今看到完成廣場，並接著整建廳舍，相信會是深坑老街之後新的亮點。

城鄉局補充，市府為該案成立專案推動平台，由城鄉局跨局處與文化局、財政局、工務局、青年局、警察局及深坑區公所共同推動，並媒合新北市建築師公會規畫設計、深坑區公所發包執行，工程預計今年底完工。

新北市府今日舉辦「舊深坑分駐所空間活化」工程開工儀式，活化工程預計今年年底完工。圖／新北城鄉局提供
新北市府今日舉辦「舊深坑分駐所空間活化」工程開工儀式，活化工程預計今年年底完工。圖／新北城鄉局提供
新北市府今日舉辦「舊深坑分駐所空間活化」工程開工儀式，活化工程預計今年年底完工。圖／新北城鄉局提供
新北市府今日舉辦「舊深坑分駐所空間活化」工程開工儀式，活化工程預計今年年底完工。圖／新北城鄉局提供

深坑 老街

延伸閱讀

淡水首案社宅動土 住都中心今年還有4千戶在新北

搶疫後觀光客 水保局優遊農村評鑑助攻農村旅遊業

新北鶯歌都市計畫第三次通盤檢討 社宅旁將設12米道路解決交通問題

新北樹林體育園區2處土地將變更 推動板樹社宅、醫動養園區

相關新聞

政大UBA三連霸！學長蔣萬安超解放尬舞正妹 綠酸該維持形象

台北市長蔣萬安昨天出席小巨蛋全國大專盃男子籃球賽冠軍戰，幫政大學弟加油打氣，主辦單位特別邀蔣萬安與另一隊代表在觀眾席上尬...

兒童連假親子出遊 新北推上山下海多條路線賞水舞、綠石槽

兒童連假即將到來，不少家庭都會帶孩童出遊，新北觀旅局表示，東北角海景及大新店地區一帶都有不少之名美景及旅遊體驗，尤其碧潭...

舊深坑分駐所修復為「深坑廳」 年底完工還將結合青創

位於新北深坑的舊深坑分駐所園區經整治成廣場後，成為老街新地標，廣受好評，原廳舍活化今也動工。新北城鄉局表示，內部空間將改...

史上最年輕北市動物園長 諶亦聰盼讓世界看到台灣

台北市立動物園長諶亦聰今天宣誓就職，39歲的她成為北市動物園史上最年輕園長。她期盼動物園不僅要成為台北的象徵，還要成為亞...

2家親子餐廳遊戲場未附安全檢驗報告 北市命暫停使用

下月就是兒童節，台北市衛生局今天公布上半年親子餐廳聯合稽查結果，共稽查10家親子餐廳，食品衛生及防疫措施初、複查均合格；...

蔣萬安食安新政！商圈夜市推認證標章 永康、新北投先上路

台北市長蔣萬安上任滿三個月，為讓年輕人在台北市安心生養，衛生局今天宣布北市食品安全新政策，今年上半年推動月子餐業者食安分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦