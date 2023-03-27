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政大UBA三連霸！學長蔣萬安超解放尬舞正妹 綠酸該維持形象
台北市長蔣萬安昨天出席小巨蛋全國大專盃男子籃球賽冠軍戰，幫政大學弟加油打氣，主辦單位特別邀蔣萬安與另一隊代表在觀眾席上尬舞，沒想到蔣萬安舞力全開，不僅超陶醉地扭腰擺臀、還大秀騎馬舞、360度轉身跳，整個嗨翻，讓坐在一場的台北市議會議長戴錫欽也看傻眼。
許多網友也紛紛在蔣萬安臉書留言，有網友說，「難得看到萬安市長活潑熱情的一面」，還有網友讚「市長很會跳，跟學生pk尬舞」，還有網友敲碗「想看萬安市長熱舞跳起來。」
不過民進黨台北市議員洪健益大酸，想問蔣萬安市長，如何讓椎間盤突出這樣的病痛紓解改善？還能勁歌熱舞，他認為醫學角度適不適合這麼做，要請教醫生，還是維持一下自己形象。
議長戴錫欽受訪時則表示，因為蔣市長是政大校友，昨天整場比賽過程相當緊張，蔣萬安昨天看球真的很嗨，甚至跳完之後，戴錫欽也轉頭問蔣萬安「你是政大舞蹈系畢業的嗎？」
對於蔣萬安突然解放，戴表示，主要除了因為小巨蛋昨天的氣氛非常嗨，還有從去年選舉，到蔣萬安選上市長、跨年、台灣燈會，家裡又要帶三寶，市長壓力真的非常大。
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