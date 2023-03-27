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代課教師工作不穩 新北勞工局助老師轉職科技公司

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市勞工局表示，市府8年來已成功服務2774名青年，協助1182人成功轉為正職。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局表示，市府8年來已成功服務2774名青年，協助1182人成功轉為正職。圖／新北市勞工局提供

新北市一名擔任6年代課老師的小臻因認為代課教師工作不穩，決定轉換職涯，但過程不順，直到新北市就服處協助，才終於獲得科技公司聘用。新北市勞工局表示，市府8年來已成功服務2774名青年，協助1182人成功轉為正職。

小臻教學口碑好、受學生和家長喜愛，但台灣各校都因少子化減班，取得教師證難度又高，時間一到仍須打包離開，反覆流連於各國小擔任代課老師。

下定決心換跑道的小臻，積極投遞履歷，雖有獲得面試機會，但始終未獲錄用。畢業後就投入教育界的她，對於自己的求職方向仍不確定，迷惘的小臻至新北市就業服務站尋求就業協助，就服員評估後，決定啟動「新北市非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，來幫助她找出職涯方向。

新北市勞工局指出，就服員運用「職涯諮商輔導」，由專業職涯諮商師協助盤點歸納小臻的個人優勢，再透過「職場風格量表」測試，諮商師發現小臻具有觀察分析、行動力、人際互動等特質，再針對小臻的履歷加以改造，請小臻將過去經驗與目前所投遞的職缺，找出對應的契合點。

勞工局表示，經過一番用心整理修正，小臻終於順利錄取的一間科技公司的職員，主要工作是跟國外客戶接洽。

勞工局長陳瑞嘉表示，非典型工作意指從事派遣、部分工時、臨時性或定型契約工作，通常勞動條件、福利較差，且缺乏升遷機會。新北從2015年起推出「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，針對設籍或居住新北市18至29歲非典青年，除了提供輔導及轉業津貼最高2萬4000元外，更透過全方位的就業服務，協助青年找到理想的正職工作，計畫推出8年以來，已服務2774名青年，協助1182名青年成功轉正職。

勞工局

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