史上最年輕北市動物園長 諶亦聰盼讓世界看到台灣

台北市立動物園長諶亦聰今天宣誓就職，39歲的她成為北市動物園史上最年輕園長。她期盼動物園不僅要成為台北的象徵，還要成為亞洲動物保育研究重鎮，讓世界因此看到台灣。

台北市立動物園今天舉行園長宣誓就職暨交接典禮，與會者包含多名校長、家長會長、里長及台灣動物園暨水族館協會成員等逾200人，前台北市立動物園長葉傑生、劉世芬也到場見證。

台北市教育局長湯志民與會致詞表示，諶亦聰是北市動物園建園109年來最年輕的園長，但她從民國94年高考及格至已今18年，在教育局從科員開始一步步當到主秘，她的活力、創意及反應速度深受同事認可。

他說，即便如此，諶亦聰仍然擔心她自己不具備擔任動物園園長需要的專業，但他相信，有了台北市立動物園副園長朱孝芬及副研究員曹先紹的經驗及權威性，諶亦聰完全不需要擔心。

湯志民指出，台北市立動物園飼養超過300種、逾2000隻動物，能與國際進行動物借殖的保育外交工作，未來仍是任重道遠，期許能逐步成為亞洲、甚至世界最好的動物園。

諶亦聰致詞時首先引用已故印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）名言表示，「一個國家的文明程度，就看這個社會怎麼對待動物」，她將向園內300多名工作人員學習，持續落實動物保育工作，並努力串接產官學資源。

她說，台北市立動物園已是台灣最大的動物園，希望未來能成為民眾最愛的學習基地、聯合國永續發展目標（SDGs）最棒的體現場域及亞洲動物保育研究的重鎮，動物園不僅要成為台北的象徵及市民的榮耀，還要讓世界因此看到台灣。