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2家親子餐廳遊戲場未附安全檢驗報告 北市命暫停使用

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市2家親子餐廳，因遊戲場無法檢具附設兒童遊戲場設施安全檢驗報告，已依消費者保護法第36條命其暫停使用。圖／北市衛生局提供
台北市2家親子餐廳，因遊戲場無法檢具附設兒童遊戲場設施安全檢驗報告，已依消費者保護法第36條命其暫停使用。圖／北市衛生局提供

下月就是兒童節，台北市衛生局今天公布上半年親子餐廳聯合稽查結果，共稽查10家親子餐廳，食品衛生及防疫措施初、複查均合格；不過兒童遊戲場衛生安全方面，有2家因無法檢具附設兒童遊戲場設施安全檢驗報告，不符「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，已依消費者保護法第36條命其暫停使用。

衛生局表示，兩家遊戲場不合格的親子餐廳，分別是位於大安區潮州街的大樹家古亭分公司及中正區金山北路的鋭曲爹地，稽查主要是攀爬、球池、與滑梯不合格為主。

衛生局表示，依衛生福利部「兒童遊戲場設施安全管理規範」及內政部「充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施安全管理規範」，親子餐廳業者設施開放使用前應檢具以下文件進行備查：設施基本資料、合格保證書、公共意外責任險證明、自主檢查表及合格檢驗報告等文件，並應每3年委託專業檢驗機構檢查設施安全，且現場應設有基本急救箱配備、環境清潔消毒及管理人員等。

衛生局表示，若遊戲場設施不合格未暫停使用者，可處新臺幣6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。家長帶兒童一同至親子餐廳時，除了輕鬆享用餐點外，也應留意兒童遊戲場是否通過安全檢查，才能吃開心、玩得放心，最新稽查結果均公布於iMAP食藥粧網路地圖親子餐廳專區供消費者查詢。

台北市2家親子餐廳，因遊戲場無法檢具附設兒童遊戲場設施安全檢驗報告，已依消費者保護法第36條命其暫停使用。圖／北市衛生局提供
台北市2家親子餐廳，因遊戲場無法檢具附設兒童遊戲場設施安全檢驗報告，已依消費者保護法第36條命其暫停使用。圖／北市衛生局提供

衛生局 餐廳 親子

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