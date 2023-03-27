蔣萬安食安新政 商圈夜市推認證標章 永康新北投先上路

台北市長蔣萬安上任滿三個月，為讓年輕人在台北市安心生養，衛生局今天宣布北市食品安全新政策，今年上半年推動月子餐業者食安分級認證標章，下半年會開始針對北市外食族多，推動夜市商圈食安分級認證，下半年預計有永康、新北投溫泉商圈餐飲分級認證先上路。

北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，北市府會分階段推動，餐飲分級認證標章是採「模範生」概念，讓面向持續擴大，依照過去推動經驗，約有三分之一業者能獲得認證標章，北市府目標是能在市長蔣萬安第一任四年之內，北市所有夜市商圈都推動有餐飲分級的食品安全認證標章。

衛生局長陳彥元表示，北市衛生局每年是依照「北市食品安全自治條例」分階段納管各類別及規模的業者，迄今已完成53項公告，涵蓋民眾一日三餐、下午茶、宵夜、新婚節慶等，其中依食安條例第11條也公告學校午餐、賣場熟食區、觀光旅館、美食街等14大業別，應申請餐飲衛生管理分級評核認證標章。

另外，為打造親子友善的食安環境，去年已公告親子餐廳應申請餐飲衛生管理分級評核認證標章，今年再度結合市府政策，2月邀北市32家月子餐供應業者，包含產後護理機構、醫療機構及月子餐製造業者召開公告說明會，達成共識加入食安認證機制。

陳怡婷表示，外食安全是市長蔣萬安新政重點之一，但由於夜市商圈攤商多，加上有的是流動攤販，管理相對難，北市府針對流動攤商部分，會以市府聯合稽查為主，至於領有證照攤商，北市府會與市場處、商業處、各夜市商圈自治會合作推動餐飲標章，目前下半年會在永康商圈、新北投溫泉商圈推動，目標是蔣市長四年任內所有商圈夜市都有餐飲食安分級認證。

由於先前台北市已針對14處觀光夜市推動「微笑標章」，這次再度推餐飲分級，會不會重複認證，反而讓民眾霧煞煞？陳怡婷說，目前已經拿到夜市微笑標章的，就不用拿餐飲分級，目前有微笑標章的夜市14處有460多攤，已有餐飲分級認證概念，申請店家的通過率超過99%。

衛生局表示，餐飲衛生管理分級評核認證是依據「食品良好衛生規範準則」，召開專家會議歸納出「人員衛生管理、製程品質管理、原物料管理、設備器具清潔、建築設施管理」等5大構面評核項目，指派專家學者組成小組至業者餐飲場所實地輔導評核，依據業者衛生管理能力評定為「優」、「良」級。

北市自104年起實施迄今，已累計3404家業者通過評核，但「優」、「良」標章並非永久性的，效期為2年，屆期須再進行追蹤評核，以確保業者的餐飲製備衛生維持在一定水準以上。