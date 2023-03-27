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兒童節免費看電影 保證金捐公益團體打造善的循環

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北民代與台灣幸福基金會共同舉辦寶貝義起看電影活動。圖／陳明義提供
新北民代與台灣幸福基金會共同舉辦寶貝義起看電影活動。圖／陳明義提供

兒童節即將來臨，為歡慶並創造親子相處機會，新北有民代多年來持續辦理看活動電影，今年還首度將保證金捐給公益團體，讓親子享受電影的同時也做公益，打造善的循環，廣受民眾歡迎，報名迅速爆滿。

寶貝義起看電影活動在每年兒童節前舉辦，今已邁入第七年，是新北市議員陳明義結合新莊知名百貨宏匯廣場及台灣幸福基金會共同規畫，昨並在新莊宏匯廣場的美麗新影城播映。主辦方表示，今年公布活動訊息後，近2000名額短短不到2小時已經全數額滿，甚至還有上百個家庭自動排候補名額。

陳明義表示，今年有別於過去六年的活動內容，首次將家長預繳的100元保證金不退還，改代捐公益團體；他坦言，一開始團隊對於這項決定還有點猶豫，擔心家長因接受度不高而造成活動資源上的浪費，但沒想到活動訊息才一公布，報名當天早上8點即有家長默默請假在服務處門口排隊，為的就是希望可以搶到名額不讓孩子失望。

家長分享，小孩很希望能在假期進影城走走、看看電影，過去幾年一直參加這類活動，今年雖然保證金不退回，但想到是能做善事，也覺得讓看電影活動多了一層不同的意義，也是對孩子很好的教育。

新北民代與台灣幸福基金會共同舉辦寶貝義起看電影活動。圖／陳明義提供
新北民代與台灣幸福基金會共同舉辦寶貝義起看電影活動。圖／陳明義提供
新北民代與台灣幸福基金會共同舉辦寶貝義起看電影活動。圖／陳明義提供
新北民代與台灣幸福基金會共同舉辦寶貝義起看電影活動。圖／陳明義提供
新北民代與台灣幸福基金會共同舉辦寶貝義起看電影活動。圖／陳明義提供
新北民代與台灣幸福基金會共同舉辦寶貝義起看電影活動。圖／陳明義提供

兒童節 親子

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