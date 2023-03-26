北市燈會辦感恩會 87歲志工出席參與

2023台灣燈會落幕，北市府為感謝實際投入燈會服務的志工，今下午舉辦「製造光亮，榮耀臺北」燈會志工感恩會，由台北市長蔣萬安出席，燈會志工也有1600多名出席，其中還包括最年長的87歲志工也到場共襄盛舉。

社會局表示，台北市政府於2022年12月11日辦理志工誓師記者會正式啟動燈會志工服務，透過各階段的志工訓練與志工共同儲備最佳的服務量能。在2023年1月30日至2月21日台灣燈會的籌備、正式營運、活動結束都可見穿著黃背心的志工，穿梭在4大展區與12行政區，此次提供1萬2407人次的志願服務，包含銀髮志工、企業志工、家庭志工、學生志工、身心障礙志工、國際志工等，充分展現台北市多樣豐富的志願服務及志工精神。

社會局表示，今天燈會感恩會有1600多名志工出席，其中包括最年長的87歲志工、還有來自各縣市的志工夥伴，現場也為志工量身訂做「攝影展」，展出超過70幅燈會志工服務的紀錄。

社會局表示，此外，活動現場也設置志工招募攤位，邀請燈會志工持續於台北市各單位投入志願服務，擴大服務正能量的循環。

蔣萬安表示，志工們是燈會圓滿成功的後盾，因此邀請市民朋友以燈會志工為楷模，一起投入台北市志願服務的行列，展現台北市幸福友善的軟實力。