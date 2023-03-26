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感念器官捐贈者與大體老師大愛 長庚大學舉辦追思大會

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
長庚大學及醫院今舉辦器官捐贈與大體老師追思會，捐贈者家屬周奕翔父親（右）及受贈者代表倪嘉元（左）合照。記者陳右豪／攝影
長庚大學及醫院今舉辦器官捐贈與大體老師追思會，捐贈者家屬周奕翔父親（右）及受贈者代表倪嘉元（左）合照。記者陳右豪／攝影

長庚大學及醫院今舉辦器官捐贈與大體老師的追思會，師生及醫療團隊感謝捐贈者與大體老師無私的大愛精神。接受捐贈的倪嘉元先生與會時表示，原是Ｂ型肝炎帶原者的他，幾年前發現肝癌，原本接受妻子的捐贈，結果發生急性排斥反應，經歷40個小時，終於等到大愛捐肝者捐贈。

倪嘉元說，移植手術的時候，妻子的肝藏割了3分之2移植給他時，經歷10個小時以上的手術，縫合後醫生發現血管並沒有流通，發生了急性排斥，根據醫生表示，這樣的案例在長庚醫院沒有見過，當下家屬決定繼續等大愛捐贈，只要有人捐贈，就可以得救。

倪嘉元說，因為要等待肝臟的移植，所以要把血管封住，心臟用葉克膜輸血，大概等了40個小時，終於等到大愛肝臟的捐贈，手術結束甦醒後，前2個禮拜幾乎都躺在床上不能動，家人和醫生才陸續告訴他這些事情，肝臟移植完到現在，他感覺身體的狀況很不錯。

倪嘉元的哥哥為銘傳大學傳播學院前院長倪炎元，在他進手術房的時候也發現肝癌末期，最後在長庚醫院治療去世。因此他也決定簽下大體及器官捐贈同意書，雖然家人覺得有點捨不得。他也提到，往年僅會選擇一位受贈者代表發言，他這次代表發言，女兒也特地從英國回來參加。

而捐贈者周奕翔的爸爸受訪時也表示，當初兒子因在林口三井商場打工下班時發生車禍意外，被醫院通知要看最後一面時，全身雖然沒有什麼外傷，但脊椎已從第1節斷到第9節。因他17年前，也是腎臟捐贈的受贈者，每年都會帶兒子來參加追思會，兒子也很認同這樣的觀念，就幫兒子簽下同意書。

會中也播放投影片追思器官捐贈者及大體老師，並由家屬寫下想說的話由長庚的學生朗誦，19歲的林小姐，因意外最終捐出角膜；56歲的鍾先生病逝捐出大體；27歲的蔡小姐因意外去世最終捐出器官；院長陳建宗表示，感謝捐贈家屬的大愛，以及移植受贈者對生命的支持，未來醫療團隊將肩負著更大的責任與期許，為延續生命而努力。

長庚大學表示，今年追思大會共緬懷62位器官捐贈者及12位大體老師，捐贈者來自各行各業及不同年齡層，過去3年因疫情緣故未能大規模舉辦，今年共有近千人參加。目前器官捐贈也已協助2000名有意願捐贈的病患完成捐贈心願，也幫助109名器官捐贈者完成心願，也完成246例大愛移植個案，協助病人延續生命。

長庚大學及醫院今舉辦器官捐贈與大體老師追思會，許多捐贈者及受贈者家屬參加致意。記者陳右豪／攝影
長庚大學及醫院今舉辦器官捐贈與大體老師追思會，許多捐贈者及受贈者家屬參加致意。記者陳右豪／攝影

器官捐贈 長庚 手術

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