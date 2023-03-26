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影／新北多元文化節「美味森市」 侯友宜讚異國美食

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）今赴中和四號公園參與2023新北市多元文化節「美味森市」。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（中）今赴中和四號公園參與2023新北市多元文化節「美味森市」。記者李成蔭／攝影

新北今舉行2023新北市多元文化節「美味森市」，多種異國美食攤位，吸引不少民眾前往體驗，市長侯友宜表示，新北有多元多國文化，能一次體驗多國美食，喜歡異國文化及美食的人一定要參與；民眾也說，一次能體驗多國文化及美食真的吸引人，希望以後能在四號公園多辦類似活動。

「美味森市」今於中和四號公園舉行，現場眾多攤位及美食，吸引不少民眾前往參與。侯友宜也出席，除體驗打鼓活動，也動手野炊，和宏國德霖科大的學生一起做野草沙士及擀薄餅等，受到不少民眾熱烈歡迎。

民眾表示，自己很愛異國美食，得知有活動就特別約朋友一起前來，果真可一次體驗多國文化及小吃；尤其四號公園一帶較少市集活動，希望未來能多辦類似活動，會讓青年更想前來參與。

侯友宜表示，飲食是多元文化的一環也是認識異國文化的捷徑，今年多元文化節特別把多元飲食濃縮在一個美味市集裡，讓大家了解飲食的背後，連結的生命記憶及情感。新北市是移居城市，新住民人口更是全國之冠，藉由活動走一圈世界，體驗不同族群的文化故事與生活，族群融合，喜歡美食的人，一定要來新北市嘗嘗。

文化局表示，2023新北市多元文化節今年以「接地祭」為主題，從食物來討論多元文化的起源，系列活動自3月15日起至4月15日。「美味猜謎」、「美味TALK SHOW」、「美味森市」及「美味食旅」共4系列活動，透過美味講座、樂舞表演、攤位市集與小旅行，來展現新北多元文化的特色性和異質性。

文化局提到，今日「美味森市」活動連結中和華新街商圈，現場擺攤並展示別緻的食器及香料，無論是食季節或啖在地，超過10種以上的多國美食呈現食在新北的多元樣貌。今年多元文化節以食為主軸，安排緬甸街美食、異國樂舞表演、以及能仁家商、宏國德霖科大餐飲系師生們精心特製的風味料理，加上緬甸、印度、泰國、原民、台式等各類生活選品及文化體驗攤位。

新北市長侯友宜（右三）今赴中和四號公園參與2023新北市多元文化節「美味森市」，體驗動手野炊烤肉。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（右三）今赴中和四號公園參與2023新北市多元文化節「美味森市」，體驗動手野炊烤肉。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴中和四號公園參與2023新北市多元文化節「美味森市」，和宏國德霖科大的學生一起做美食。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴中和四號公園參與2023新北市多元文化節「美味森市」，和宏國德霖科大的學生一起做美食。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴中和四號公園參與2023新北市多元文化節「美味森市」。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴中和四號公園參與2023新北市多元文化節「美味森市」。記者李成蔭／攝影

美食 侯友宜 四號公園

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