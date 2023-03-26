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影／新店公墓聯合祭典擠爆 長者抱怨接駁車得等3小時

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店兩公墓今舉行清明追思祭典，交通管制情況下僅能搭乘接駁車，不過卻出現人潮擠爆且車不夠情況。記者李成蔭／攝影
新店兩公墓今舉行清明追思祭典，交通管制情況下僅能搭乘接駁車，不過卻出現人潮擠爆且車不夠情況。記者李成蔭／攝影

新店兩公墓今舉行清明追思祭典，交通管制情況下僅能搭乘接駁車，不過卻出現人潮擠爆且車不夠情況，引發民眾不滿。新店區公所說明，今日四十份公墓天候不佳，上午9點前山上能見度為50公尺，基於安全考量接駁車車速緩慢，已調派小型車輛支援，並順利舒緩人潮。

新店區今辦理五城、四十份示範公墓112年度「春祭清明追思祭典」，今車輛管制，僅能搭接駁車，但現場卻已經擠爆600位民眾排隊等專車；民眾抱怨，排隊超過3小時，仍尚未搭到公車，且公所也沒準備足夠的飲用水。

新北市議員陳乃瑜表示，她今到接駁車現場關心情況，有許多民眾要參與法會，但公所的接駁車只有10輛中巴，而每輛只能載20人，無法負荷需求，重點是現場很多長輩，只能站在冷風中等了三個多小時，令人很心疼。

新店副區長吳志忠說明，今在現場了解狀況並跟民眾解釋，主要是今天候不佳，山上雲霧很大、天雨路滑，下山的車子只能慢慢開下山，也因為近期旅遊解封，不少巴士都用於外出旅遊，因此車輛較少，但已趕緊加開車輛。

吳志忠表示，到了下午僅剩約300人未上山，一定會協助今天到場所有民眾順利參與，也趕緊調度廠商準備帳篷、椅子及薑茶；除小巴之外，也調度計程車服務民眾，並由公所全額補貼車費，讓民眾順利上山。現預計4月1日加開法會，4月1日到5日也會加開接駁車。

法會 陳乃瑜

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