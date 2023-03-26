新北操控無人機在石碇崩塌地撒播300萬顆種子 加速復育

新北市長侯友宜今天到貢寮區龍門運動公園，宣示啟動陸海空植樹計畫，除與當地小學生共同種下茄苳樹，每年在海中復育500株珊瑚，今年再結合中興大學和農業科技業者，在石碇自然崩塌山區撒播赤楊種子，加速恢復植生，維護山林生態。

新北市府去年推動「新北山海造林計畫」，號召民間團體響應，每年種植4萬棵樹，復育500株珊瑚，由山到海增加藍綠碳匯。今年拓展到空域，應用無人機撒播種子造林，讓新北境內造林復育無死角。

新北市農業局今天在龍門運動公園舉辦植樹活動，安排侯友宜與在地學童、里民和志工，共同種植88棵茄冬樹與3600株台灣百合。

農業局說，茄冬是適合貢寮在地的大型喬木，也是極佳的誘鳥植物。未來成林後，除了做為市民優質的休憩場域，每年8月到隔年3月果實成熟時，也會吸引野鳥報到，讓公園更有生命力。

侯友宜今天到龍門運動公園與在地學童共同植樹，並宣示啟動陸海空植樹計畫。他將用無人機撒播復育山林的台灣原生赤楊種子，交到4名學童手上，象徵環境永續傳承，健康共好。

侯友宜說，新北市推動環境永續，目前森林覆蓋率已經達到76%，全國各縣市第一。未來仍要不斷的推動，除了陸地種樹，海中復育珊瑚，更重要的用無人機來撒播植物種子，讓因為天災、人禍造成的山崩，或是火災傷害，藉著無人機撒播赤楊種子，加快復育速度。