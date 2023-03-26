影／出席「接地祭」侯友宜：美食能融合多元文化與族群
新北市長侯友宜今天下午參加在中和四號公園舉行的「2023新北多元文化節接地祭」活動，受到民眾熱烈歡迎。侯友宜致詞表示，太太喜歡吃麵食，自己卻偏愛荷包蛋、控肉及豬腳等台灣味，可是小孩們都喜歡吃，因此，多元文化讓多元族群透過美食融合在一起，他認為人生最美麗的情感與記憶就在美食。
2023新北市多元文化節接地祭以「食」為主題，由超過10個國家及20多個人氣異國餐飲，打造出美味市集，並藉由樂舞表演及各項體驗活動，用異國飲食文化探索生命記憶及情感。周日下午出席活動的侯友宜在多位里長及民眾熱情握手及拍照下步入會場，並到各攤位體驗製作特色美食。他致詞強調，美食可以吃也可以旅行，新北市政府希望透過以「食」為主題的系列活動，讓民眾認識各國及地方文化。他說，像他從中南部北漂到新北市的新移民有兩百多萬，不過始終認為，從小最美麗的記憶就是媽媽煮的菜。
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