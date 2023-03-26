台中果菜市場斥資上億新建冷鏈配銷中心 預計明年啟用

台中果菜批發市場新建冷鏈配銷中心，今工程上梁典禮，第1期已執行6成，緊接著進行第2期工程，預計明年啟用。台中市副市長王育敏表示，市府未來仍會積極爭取相關經費，以全方位營銷為目標，提升整體服務品質。

台中果菜市場作國產、進口農產品交易平台，每日交易量約620公噸、交易金額約2千萬，近三年平均交易量18.4萬公噸，僅次雙北市的2座果菜市場，為國內第3大，2020、2021年青果交易量更為全台第2，占全台批發市場總交易量2成以上。

農業局指出，為配合國際外銷需求、國內消費習慣改變、需求量增加等，整體規畫台中果菜批發市場，為解決場內冷藏庫不足，缺乏集貨、分級包裝場等窘境，爭取中央補助第1期新建冷鏈供應工程5940萬元，新建冷藏庫約430坪、蔬果集貨包裝場100坪等設備，並於去年8月動工，目前執行率已達6成。

另第2期冷鏈配銷改善工程，規畫增建低溫處理供貨區160坪(含冷藏庫44坪)、低溫截切分級包裝場527坪(含原1期冷鏈工程100坪、2層122坪、低溫截切處理區255坪及冷藏庫50坪)、農藥殘留檢驗中心30坪等作業場域。

農業局長張敬昌說，除提升全市蔬果品質及穩定農產品供應量外，也提供農產品低溫挑揀、截切、分裝等處理客製化供貨服務，未來將結合全市校園午餐供應食材及觀光旅遊模式，轉型成為中部首座大型現代化農產品批發市場。

張敬昌指出，台中果菜市場第2期鏈配銷改善工程，工程經費預估1億4850萬元，目前已積極向中央申請補助8250萬元，市府及台中果菜運銷股份有限公司自籌配合款6600萬元，以實際行動，落實對承銷人與供應人的照顧與協助，強化在地農產服務的階段性建設。

台中果菜批發市場新建工程上樑典禮，台中市副市長王育敏、立委楊瓊瓔、市議員陳淑華、行政院農業委員會農糧署專委傅立忠、農業局副局長蔡勇勝等均出席。