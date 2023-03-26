青年委員會沒照規定開會？ 北市：合乎3個月開會1次規範

台北市長蔣萬安上任已滿3個月，遭議員質疑，沒有依照市府規定三個月定期召開「青年事務委員會」，質疑蔣萬安青委會形同虛設，看不到新作為，就連原本存在的會議都停擺。北市府副發言人徐政璿回應，蔣市長上任後非常重視青年議題，青年事務的推動從未停過。

徐政璿也表示，根據「台北市青年事務委員會設置要點」規定每3個月期間召開會議，但並未規定3個月「內」召開。例如第28次大會是2021年12月23日召開，第29次大會是在2022年3月28日召開。

徐政璿表示，蔣市長上任後非常重視青年議題，青年事務的推動從未停過，青年事務委員會早於3月16日發出開會通知，排定3月29日青年節當天召開委員會大會，合乎3個月開會1次的規範；青年事務委員會依照組織分工，包含青年發展組、青年成家組、樂活城市組、旅遊暨志工組共4個組別，這3個月以來，也都己搜集青年的意見，彙整成相關提案。