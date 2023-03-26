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議員反映公幼有缺卻無法登記 新北教育局延長時間

聯合報／ 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
新北市112學年度公共化幼兒園第二階段備取登記，已在3月3日截止。圖／鄭宇恩提供
新北市112學年度公共化幼兒園第二階段備取登記，已在3月3日截止。圖／鄭宇恩提供

新北市111學年度公立幼兒園及非營利幼兒園第二階段備取登記，已在3月3日截止，但部分幼兒園仍有缺額，家長反映因公告時間限制無法登記報名。新北市議員鄭宇恩說，向教育局反映後，缺額登記、備取遞補已延長至112學年度的幼兒園登記作業前一日。

新北市幅員遼闊，部分偏鄉、相對交通不變的公共化幼兒園仍有缺額。鄭宇恩說，像是淡水部分山區幼兒園，到3月3日截止之後仍然還有缺額，家長向學校詢問，卻發現因截止日期限制，必須等到下學期重新招生才得以報名。

鄭宇恩認為，若因此浪費教育資源太可惜，盼教育局能考量招生的城鄉差距，給予在截止日後仍有缺額的學校更多彈性來招生。

教育局說明，接獲反映後函文各校，同意開放尚有缺額的園所，將登記及備取遞補作業延長至112學年度登記作業前一日。此外，偏遠地區的公共立幼兒園及非營利幼兒園的備取名冊，有效期限也是到112學年度登記作業前一日止。

幼兒園 教育局

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