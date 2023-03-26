新北國際教育博覽會今登場 4國有雙聯學制、參訪成焦點

新北國際教育博覽會今日登場，分為三大展區，其中國際外語區是今年焦點。教育局說，過去國際區僅提供學生升學方向，但今年已陸續與美、加、日、澳等國家的單位簽訂MOU，提供雙聯學制、定期參訪等實際交流，盼學生能向國際發展。

新北市高級中等學校國際教育博覽會今日在新北市民廣場登場，副市長劉和然與各國代表啟動儀式，並指出博覽會有三大展區，包括生涯適性、國際外語及體驗區，還有青春制服走秀及特色市集，並加碼抽國際機票、ipad、Swtich等大獎。

新北市技職教育科長江彥廷說，今年最特別的是國際外語區，邀請澳大利亞昆士蘭州投資暨貿易辦事處、日本電子專門學校、加拿大駐臺北貿易辦事處、美國箴言高中等單位參加；因陸續簽訂MOU，今年攤位上不僅能諮詢未來升學管道，還可以透過雙聯學制、參訪的實際交流，出國上課。

教育局說，學生可從適性輔導區出發，參加創意桌遊探詢性向、興趣，接著參觀攤位，並參與由高中職、五專及合作單位規畫各項活動。比如新店高中推出衝浪及黏土造船等體驗課程，讓學生了解力學原理；瑞芳高工則結合電機科、製圖科、應用英語科，特製礦車軌道的設計語言小遊戲。

另外，教育局也規畫虛實整合線上博覽會(https://expo.efroip.tw/home)至6月30日，讓即將畢業國中生能夠隨時上網了解。