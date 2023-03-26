議員批蔣萬安未開青委會議 市府：329青年節召開

台北市長蔣萬安去年競選拋出創立「青年事務局」政見，但北市議員吳沛憶發現，蔣上任後不曾召開青年事務委員會會議，上一次開會還是去年12月20日，時間超過3個月，已違反北市府規定。北市府回應，已排定3月29日青年節當天召開會議，合乎規範，也已經蒐集青年意見彙整提案。

吳沛憶指出，最近一次台北市青年事務委員會會議召開時間為去年12月20日，還是前市長柯文哲任內，而根據北市青委會設置要點規定，須每3個月召開一次會議，若主任委員因故不能主持，需指派副主任委員代理。現為青委會主委的蔣萬安上任後，不僅沒有親自或指派副主委召開會議，且距上次開會時間已超過3個月時間，已經違反市府規定。

吳沛憶表示，去年青委會總共召開4次會議，每次都在規定時間內完成，今年輪到蔣萬安擔任主委，卻未如期進行會議，會議時程遙遙無期，她批評現在的青委會形同虛設，不僅看不到新作為，就連原本存在的會議都停擺，青年政策開倒車，蔣市府根本無心推動青年事務。

吳沛憶說，去年競選期間，蔣萬安曾高喊要推動青年政策、幫忙解決年輕人困難。而青委會是目前市府了解年輕人需求及規劃青年政策最重要的管道。現在蔣萬安擔任主委，本應是有更多資源及權利推動青年事務，卻連一次會議都未召開。

吳沛憶批評，蔣萬安青年局政策跳票，青年事務委員會連例行會議都不召開，不甩市府規定，市長還在睡嗎？口口聲聲說重視青年，卻毫無作為，難怪蔣萬安執政民眾大嘆無感。

對此，北市府副發言人徐政璿回應，蔣萬安上任後非常重視青年議題，青年事務的推動從未停過，青年事務委員會早於3月16日發出開會通知，排定3月29日青年節當天召開委員會大會，合乎3個月開會1次的規範。

徐政璿表示，青年事務委員會依照組織分工，包含青年發展組、青年成家組、樂活城市組、旅遊暨志工組共4個組別，這3個月以來，也都己搜集青年的意見，彙整成相關提案。