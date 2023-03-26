接駁輕軌公車一次錯過兩班 安坑3線明起調整發車時間

為方便民眾轉乘安坑輕軌，新北市交通局推出5條接駁公車，不過其中卻有與一般公車班次重疊情況，導致民眾一等就是15分鐘以上。交通局表示，為次將針對特定路線調整發車時間，安坑3線明起發車時間延後五分鐘，班次交錯後更方便民眾搭乘。

安坑輕軌通車後，吸引不少民眾搭乘，交通局也規畫5條接駁公車，方便民眾轉乘，不過有民眾反映，上班時常常會看到接駁車和公車同時到站，若一不小心就會一次錯過兩班，要等到下一班就更久，非常不便；像安坑3線就與綠15班次重疊，沿路大型社區民眾都遭受影響。

交通局回應，考量民眾搭乘需求及妥善運用資源，將規畫安坑3線與既有公車發車時間交錯，將頭末班車及發車班距調整，並於明日起試辦實施。營運業者台北客運說明，因為該路線與其他公車另一班次出車時間重疊，因此將頭末發車時間都延後五分鐘，但總班次數量及尖峰離峰發車間隔都不變。