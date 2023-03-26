國內外旅行正夯 北市旅遊類消費爭議3月累積270件

隨著疫情減緩、國境開放，民眾開始出國旅遊。不過北市法務局今發布消費資訊，公布2023年第一季，已受理270件旅遊類消費申訴，包括訂房或各類票券爭議，以及手續費、退費條款等問題。消保官提宿消費者，訂購前務必仔細確認訂單內容，也呼籲業者遵守定型化契約規定，充分揭露正確資訊，避免衍生消費爭議。

根據北市法務局統計，2022年北市受理消費申訴案件中，「旅遊類」有842件，登上年度第5大消費爭議類型；而2023年第1季受春節連假及228連假影響，案件持續增加，截至3月25日，已受理270件旅遊類爭議。

消保官邱家梁指出，常見爭議類型為訂房或購買住宿、泡湯、按摩、國內外交通和旅遊景點票券及租賃交通工具包括汽、機車，衍生住宿、票券取消、使用效期、收取手續費等相關爭議。

邱家梁提醒，清明連假即將到來，安排旅遊時，應看清楚訂房約定事項及票券上記載內容，確認可否免費取消及取消之時限，並詳閱退費條款及有無收取手續費等，並可參考國內旅遊、簡易型一日遊國內旅遊、國內個別旅遊、國外個別旅遊、國外旅遊、個別旅客訂房、小客車租賃及機車租賃等定型化契約應記載及不得記載事項之法規規定。

邱家梁指出，旅遊熱潮帶動旅展商機，消費者應充分瞭解商品及適量購買，並注意禮券上有無履約保證，於購買後儘快使用，以免業者倒閉時難以求償。