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北市綠色殯葬有4.7萬人選擇環保葬 比例逐年增加

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市近年積極推動「綠色殯葬」。圖為富德落羽之丘樹葬區。北市民政局提供
台北市近年積極推動「綠色殯葬」。圖為富德落羽之丘樹葬區。北市民政局提供

下周清明節，許多民眾已提前上山掃墓，台北市近年積極推動「綠色殯葬」，自2003年至2023年2月，台北市多元環保葬的累計參加人數已達4萬7千多人。

北市殯葬處表示，台北市這幾年愈來愈多民眾響應環保葬，以2020年為例，北市死亡人口1萬7212人中就有5316人選擇環保葬，高達3成民眾選擇環保葬，其中花葬占41%、樹葬57%、海葬2%，每年選擇環保葬的人數比例不斷上升。

根據北市殯葬處觀察，民眾至環保葬區會攜帶鮮花致意，也有後代子孫會帶著樂器，在親人葬區前拉奏歌曲或聚集歡唱親人生前愛聽的歌曲，表達懷念。

台北市民政局表示，台北市「花葬」、「樹葬區」 規畫宛如公園，有不少初次造訪富德詠愛園和落羽之丘樹葬區，及陽明山臻善園花葬區的民眾，都感到相當驚豔，特別是清明時節，親友一同前往環保葬區思念緬懷先人，如同踏青出遊般輕鬆愜意。

北市殯葬處表示，北市環保葬區內有專人照顧植栽、維護環境，各種草花依四季變化接續盛開，由於靈骨塔樓興建不易，循環使用的「環保葬」是留給後 人永續環境的好選擇。

民政局表示，北市環保葬區目前有陽明山公墓的花葬區及富德公墓的樹葬區，參加環保葬不需要費用，相關資訊可上北市殯葬處網站查詢。今年清明節期間殯葬處特別於環保葬區分別設立追思亭及回憶長欄，民眾在花香鳥語的環境中，寫下對先人的思念之情，用文字傳達對故人的祝福與追憶。

台北市近年積極推動「綠色殯葬」。圖為富德詠愛園樹葬區。北市民政局提供
台北市近年積極推動「綠色殯葬」。圖為富德詠愛園樹葬區。北市民政局提供

樹葬

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