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流浪狗骨折逾月無人聞問 車子擦撞因禍得福 免去終身跛腳

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市動保處毛寶貝醫療中心獸醫師為「小秋」動手術前先消毒。圖／新北市動保處提供
新北市動保處毛寶貝醫療中心獸醫師為「小秋」動手術前先消毒。圖／新北市動保處提供

新北市汐止區一隻流浪狗左後肢骨折，負傷超過一個月求生存。後來牠被車撞傷，動物保護防疫處才接獲通報救援，動手術後恢復健康。動保處說，坊間「狗腳骨折會自己接起來」說法並無根據，這隻狗若再晚一點救援，可能會終身跛腳。

新北市動保處毛寶貝醫療中心先前接獲民眾通報，汐止新台五路茄苳1號橋旁有隻咖啡色的狗，疑似車禍受傷，口鼻流血、四肢無力躺臥路邊，需要救援。

動保處人員前往現場，因已入夜，先將傷狗安置救傷醫院，完成口腔傷口止血。隔天帶回醫療中心，獸醫師胡茲雅獸檢查發現狗的左後肢，大腿骨分離性骨折，受傷至少1個月。

胡茲雅研判，這隻狗可能是骨折導致行動不便，才被車子撞上，導致口鼻出血。醫療中心2名獸醫師聯合動手術，讓牠恢復健康，目前在新店動物之家等待認養。

獸醫師李建沛表示，這隻狗大腿骨斷裂時間太久，骨折部位已經被大量無功能性的結締組織及骨痂包覆，光清除這些組織就花費一番功夫，如果再晚一點動手術，可能就得終身跛腳。

李建沛說，一旦發現動物身體有異狀，千萬不要輕信坊間「動物有靈性，生病時會自己找藥吃」、「狗狗腳骨折了，會自己接起來」等無根據的傳言，一定要趕緊送醫檢查，才能及時挽救動物身體健康。

動保處將這隻傷狗取名「小秋」，可能手術後疼痛及對人類的不信任，當照護人員接近時就會狂吠，新店動之家動保員陳冠霖一度以為牠「有問題」，後來骨折復原，疼痛減緩，現在已變成「撒嬌奶油犬」。

陳冠霖說，當初一靠近籠子，小秋就狂吠，而且腳不敢撐地，擔心被認養機率不高。如今腳不痛了，吃飯時還會一直搖尾巴，現在不僅會在散放場跑跳，還會主動撒嬌，評估已經做好進入家庭的準備。

動保處表示，民眾開車請多加注意路上動物，發現受傷動物請盡速送醫，或撥打動物救援專線1959求助。有計畫認養寵物的家庭，可以在評估飼養環境及各方條件符合後，到各動物之家認養毛寶貝。

認養人可獲得專屬白金卡及飼養寵物認證卡，憑卡享有價值近萬元的優惠，包括終身免費狂犬病疫苗施打、免費1次內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、免費1年分犬8合1或貓3合1疫苗施打、憑卡到新北市151家動物醫院享有該寵物終身免收掛號費、半年內檢診醫療服務及公務獸醫電話諮詢。

新北市動保處救援「小秋」，動手術復原後等待民眾認養。圖／新北市動保處提供
新北市動保處救援「小秋」，動手術復原後等待民眾認養。圖／新北市動保處提供
新北市動保處毛寶貝醫療中心獸醫師為「小秋」動手術，清除骨折部位結締組織。圖／新北市動保處提供
新北市動保處毛寶貝醫療中心獸醫師為「小秋」動手術，清除骨折部位結締組織。圖／新北市動保處提供
新北市動保處毛寶貝醫療中心獸醫師為「小秋」做X光檢查。圖／新北市動保處提供
新北市動保處毛寶貝醫療中心獸醫師為「小秋」做X光檢查。圖／新北市動保處提供
新北市動保處毛寶貝醫療中心獸醫師為「小秋」動手術。圖／新北市動保處提供
新北市動保處毛寶貝醫療中心獸醫師為「小秋」動手術。圖／新北市動保處提供

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