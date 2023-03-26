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北市大執法首日 車不讓行人113件

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市警局交通警察大隊昨日起至6月啟動「行人路權大執法」專案，女騎士不停讓行人遭警方攔查。記者林佳彣／攝影
台北市警局交通警察大隊昨日起至6月啟動「行人路權大執法」專案，女騎士不停讓行人遭警方攔查。記者林佳彣／攝影

台北市警局交通大隊昨起至6月啟動「行人路權大執法」專案，警方首日在重要路口加強取締車輛不停讓行人、行人違規、車輛行駛人行道、人行道違規停車共4行為，首日就取締113件車輛不停讓行人，盼持續執法，洗刷「行人地獄」汙名

市警局14個分局昨天同步在松江路與南京東路、忠孝東路與敦化南路、羅斯福路與和平路口等行人多事故路口執法取締。交大隊長陳勇華一早也到萬華區中華路、成都路口視察，交通局長謝銘鴻也到場關心。

市警局首日取締車輛不停讓行人計113件、取締行人違規計140件、取締車輛行駛人行道計30件和取締人行道違停計60件。

警局統計，去年行人死亡交通事故19件、19死，是近5年最低，然而今年1月至3月22日，已有10件行人死亡交通事故，相較去年同期增加5件。

陳勇華指出，10人均為65歲以上高齡長者、70至91歲不等，自身有違規行共9件，占比高達9成，分析肇事原因不乏車輛未注意車前狀況、車輛搶越行人穿越道、行人闖紅燈、行人違規穿越道路等。

陳勇華說，針對里民活動中心、晨間運動場所、菜市場等高齡長者出入場所，警方會加強宣導，建立高齡長者的法治觀念，以免事故發生。

交通部預告將修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，提升為最高額3600元罰鍰。警方籲車輛駕駛人行經路口或轉彎時，務必減速慢行停讓行人。

人行道 行人地獄

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