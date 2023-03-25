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女童遭公園遊具灼傷 五股公所連夜鋪人工草皮

中央社／ 新北25日電

1歲4個月大女童23日在新北五股區芳洲公園遊戲時，疑遭互動轉盤的鐵板燙傷，急診就醫後研判為淺二度灼傷。區長藍瑞珉今晚表示，已請廠商連夜包覆鐵板隔熱材質與人工草皮改善。

中國國民黨籍新北市議員陳明義表示，服務處昨天接獲令人心疼的家長陳情案，一名媽媽23日帶著女兒到芳洲公園玩耍，女童在互動轉盤上跌倒後，疑燙傷大哭，除現場沖水也立即送急診，診療後，醫生判斷為淺二度灼傷。

他說，每個孩子都是父母心中的寶，不管什麼原因受傷，父母一定很難過。女童媽媽以非常客氣、理性的口吻敘述過程，也無責怪之意，服務處人員看了女童換藥照片後很心疼。

陳明義表示，他立即現場勘查，研商最快方案是加上人工草皮，讓孩童不會被灼傷且還有緩衝彈性。除感謝五股區公所立即同意派工施作改善，也要求全面盤點安檢所有公園的孩童遊樂設施。

五股區長藍瑞珉今晚接受中央社記者電訪表示，公園出入口都設告示牌，提醒家長器材使用年齡及注意事項。接獲通報後，立即慰問孩童傷勢並聯繫保險公司；他說，此互動轉盤遊具適合2至6歲的孩童，在民國109年11月開放前，已先經過國家認證的遊戲場檢驗機構檢驗，取得合格報告後才開放，使用至今2年餘，未曾發生重大危安事件。

他表示，受傷女童雖因1歲4個月，無法獲保險理賠，區公所今天仍前往關懷女童傷勢，且向家長致意並持續追蹤關懷復原狀況。

他表示，24日漏夜請廠商將鐵板包覆隔熱材質與鋪上人工草皮，避免類似狀況。另也將評估一處尚未開放的公園，金屬製造的高層溜滑梯遊具，是否也會高溫燙傷孩童。

他提醒，所有遊戲器材，只要經曝曬都會有高溫現象，使用前宜多注意孩童年齡及身心狀況是否適合，公所雖每天巡檢器材，但無法全天24小時駐點，如有損壞或異常可直接撥打告示牌上公園維護單位電話，會儘速妥善處理。

陳明義將案件過程張貼在臉書（Facebook）與粉絲頁，網友留言表示，新北市應該各區公所應全面檢視類似遊樂設施；也有人提醒父母帶孩子到公園遊戲時，要多注意照顧。

陳明義

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