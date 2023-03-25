男罹惡性腫瘤、妻自律神經失調 新北秒募18萬送暖

新北市板橋一名49歲陳姓男子，因罹患惡性神經內分泌腫瘤，脾臟、左腎、左輸尿管及部分腸胃切除，由於扣掉健保給付外，自費醫療金額仍高達30萬元，而妻子為照顧他及幼女，也自律神經失調。新北市社會局經訪查評估後，媒合民間團體「圓融行善團」協助，以一人1千元接龍，半天內就募到18萬元，連同生活物資今已送到陳男住處。

社會局日前接獲新北市議員洪佳君陳情，得知陳男因腫瘤轉移，須連續28天放射性治療，體重暴瘦30公斤，且除放射治療外，還需血液腫瘤科追蹤注射，扣掉健保給付後，仍需自費30萬元，而後續療程也需部分自費，且妻子為照顧他及就讀國中的女兒，也自律神經失調，須就醫服藥。

社會局指出，若遇到需要幫助的個案，會經由社工前往訪查，評估家庭經濟狀況、是否需要外力救助等，畢竟急難救助金僅一萬元，通常很難真的救急。社會局說明，通常會先查有無低收或中低收入戶等福利身分，若沒有，又再加上突遭變故，就會轉介「圓融行善團」等團體協助，在Line群組，以一人1千元接力方式，半天就募到18萬元。

另外，板橋第二社福中心也提供實物銀行營養品及生活物資，並由社工後續追蹤訪視。板橋第二社福中心主任陳思穎表示，由於案家重病無法工作，妻子又須照顧二人生活，家庭頓失經濟來源，除了先提供生活物資和營養品外，也會持續提供必要協助。