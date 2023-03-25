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汐止資源回收量最多 金龍里資收站環保做愛心

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區黃金資收站回收量最多的金龍里，不但做環保，回饋金也拿來關心弱勢做愛心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區黃金資收站回收量最多的金龍里，不但做環保，回饋金也拿來關心弱勢做愛心。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區金龍里黃金資收站從民國101年開張到現在，已經11年，是汐止區黃金資收站回收量最多的里，每次都有5公噸的量，今（25）日星期六志工搬搬抬抬很辛苦，不過，卻做的很開心，因為不但做環保，回饋金也拿來關心弱勢做愛心

今（25）日星期六一大早，在金龍市民活動中心就開始忙個不停，早上六點多就陸續會有民眾拿回收物來，不一會工夫，大門前的空間就堆滿了瓶瓶罐罐、紙箱等回收物，汐止金龍里黃金資收站每個禮拜回收量幾乎都是5噸起跳，是汐止各站中最多，所以，志工們幾乎都不敢休，就怕回收量爆增做不完。

金龍里長陳美麗表示，做資源回收今年剛好11年了，我們回收量應該是汐止各站最多的，每次都有5噸以上，所以，都不敢休息，包括有節日也不敢休息，因為，每個星期都做一次，但只要有一次沒做，下一個星期就要做一整天都做不完，一次都要動員好多人幫忙做，像這次清明節要到了，問志工們要不要休，志工們都說不要休，怕下次來會做不完。

將家中不要的保特瓶、紙類等回收物分類整理後，每個星期六就運來活動中心，可以做環保還能換一些專用垃圾袋、衛生紙等生活用品，所以，也吸引越來越多的人加入，當然，回收量大，最辛苦的還是志工們，因為民眾拿來回收整理後，接著垃圾車來還得忙著扛上車，這一來一回，回收五噸，就等於等抬十噸的量，不過，志工不喊苦還很開心，因為，可以做環保還能做愛心。

金龍里長陳美麗指出，志工們都做的很有成就感，大家也很有向心力，都認為要一直做下去，因為，資收回饋金也不少，都會用來做金龍里的綠美化、或是做公益關懷弱勢，像是獎學金的發放、喪葬費用的補助。

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