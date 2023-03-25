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暖春樂遊！三貂嶺生態友善隧道平日免預約

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
「三貂嶺生態友善隧道」自3月(28)日起開放平日免預約，讓慕名而來的遊客能夠更便利的通行。 圖／觀天下有線電視提供
「三貂嶺生態友善隧道」自3月(28)日起開放平日免預約，讓慕名而來的遊客能夠更便利的通行。 圖／觀天下有線電視提供

告別冷颼颼的天氣，在春暖花開的3及4月時節最適合來一趟無負擔的秘境旅遊。東北角的「三貂嶺生態友善隧道」是低碳旅遊及網美拍照打卡的最佳旅遊景點，將自3月(28)日起，三貂嶺生態友善隧道開放平日免預約，讓慕名而來的遊客能夠更便利的通行。

三貂嶺生態友善隧道去年七月開放後，就吸引不少民眾前往探索，隧道內因長年沒有人為干擾，在洞內溪水流淌和動植物自然繁衍，隧道內的蝌蚪小蝦在水中怡然自得，蝙蝠成群往來棲息，形成一個靜謐卻充滿生命力的隧道，設計師利用水池讓三貂嶺端出口常年有水，如同鏡面反射倒影是許多遊客必拍的景點之一。

三貂嶺生態友善隧道內使用亮度較低的節能燈，襯托出百年隧道遺世獨立的寧靜，在散射光的照射下，隧道頂端如白色樹根蔓延的鐘乳石更為明顯。此外隧道頂端還可見大片燻黑，是昔日蒸汽火車穿過隧道時留下的煤灰痕跡，展現以往火車穿梭隧道的證明。隧道內兩側下方排水道也設置流水擋墩，利用些微的高低落差創造小瀑布，清澈的溪水潺潺的流著，讓來訪遊客意識到溪水的流淌，並感受自然生態圍繞的寧靜氛圍。

新北市觀光旅遊局股長林怡秀說，三貂嶺生態友善隧道於去年七月完工，接著辦理試營運，後續考量友善園區生態及隧道乘載量，今年正式營運後採入場預約制，再經由三個月觀察及滾動式調整後，為提供民眾更便利的入場規劃，自3月28日起平日免預約，另安排有上午及下午各一場的導覽預約，如有導覽需求可以現場登記，歡迎大家安排一趟無負擔的秘境觀光悠閒旅遊，為生活充飽電。

瑞芳

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